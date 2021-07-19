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你也是嗎？果粉們「特殊癖好」曝光 網一看大驚：信仰無價
蘋果以高質感的3C產品吸引許多民眾購買，更養成大票忠實果粉。一名網友就分享自己陸續買了不少蘋果的產品，因而蒐集了不少盒子，結果竟意外曝光果粉們的特殊癖好，引起網友熱議。
原PO在Dcard發文表示，原本只有入手iPhone、Mac和AirPods沒什麼看頭，但最近買了iPad和Apple Pencil，因此就把盒子放進自己專屬放置Apple產品的櫃子裡，回過神來才發現「這就是所謂的信仰櫃嗎」，因此好奇果粉們「有沒有也把Apple的盒子蒐集在同一個櫃子的癖好？」
貼文一出，許多網友紛紛秀出自家的「蘋果信仰櫃」，大呼「超療癒」、「我也很愛蒐集蘋果的盒子，香到不行」、「我還會把iPhone的外盒膠膜黏回去，產品本身的膠膜也會留在盒裝內」、「蘋果盒子的觸感跟簡約風真的大愛」、「Apple盒子質感太好了吧，才會想留著」、「這盒子這麼美哪捨得丟」、「主要是盒子用料紮實，感覺很精緻」。
不過，也有不少網友看了之後驚嘆道「哇滿滿的新台幣」、「財富自由吧各位」、「信仰無價」、「看來我還離果粉的路，差得很遠」。
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