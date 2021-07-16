快訊

受疫情影響 中選會：陳柏惟罷免案延期至10月23日投票

政府租金補貼緩不濟急？數據曝疫情租屋真實困境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他怨朋友人在一樓等電梯上樓卻按「下」 眾人笑：邏輯沒錯啊

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友透露朋友人在一樓等電梯要上樓，但卻是按往下的按鍵，讓他看了匪夷所思。 圖／翻攝自「爆怨2公社」
一名網友透露朋友人在一樓等電梯要上樓，但卻是按往下的按鍵，讓他看了匪夷所思。 圖／翻攝自「爆怨2公社」

都市中許多大樓裡，電梯已成為最必要的公共設施，但在等待上樓或下樓前，「上」、「下」鍵應該要怎麼按才是對的？一名網友抱怨朋友搭電梯時一個特殊習慣，讓他看了莫名其妙，「到底要怎麼解釋？」沒想到貼文一出竟然釣出許多人也有同樣邏輯。

原PO在臉書「爆怨2公社」透露朋友的習慣，他說每次人在一樓等電梯要上樓，但偏偏就是喜歡先按往下的按鍵，讓電梯下來，原PO認為這樣的邏輯很奇怪，既然要上樓不是應該要按「上」嗎？而且按「上」電梯也會下來啊，但朋友的動作讓他很不能理解，只能無奈地說「我真的不知道怎麼跟我朋友說了」。

沒想到貼文引來眾人熱烈討論，不少人也跟原PO朋友一樣有相同習慣，「電梯不下來要怎麼上？當然是先按下，先叫電梯下來沒錯啊」、「我有詢問過許多這些人，這是感觀問題，因為他們覺得電梯在樓上，『所以我要把它叫下來』，因此按向下的鈕」、「神邏輯思考，你朋友不會是第一人，我就遇到很多」、「原來我不孤單」、「邏輯正確，每次搭電梯我也會思考3秒要按下還是上」。

不過大多數人還是認為這樣的邏輯很奇怪，「以人為準！人要上樓按『上』，人要下樓按『下』，不要把電梯擬人化」、「為什麼這是個問題？要上樓就按上，要下樓就按下啊」、「跟他說，你不要管電梯在幾樓，你要上樓就按上，下樓就按下」、「邏輯上也不能說錯，但實務上是怪怪的」。

還有內行人解釋，「外部上下的那個按鈕叫做『叫車鍵』，通常會由裝有主電腦的那一台車廂優先做反應，應該很多人有遇過明明兩台電梯，但有一台就是死不動，或者是明明離自己比較近的樓層那一台沒動，反而是另外一台動的情況，就是因為這樣，你朋友應該是知道電梯的運作模式才會這樣使用電梯」。

電梯

延伸閱讀

年輕人偏愛電梯大樓多於透天厝 網指出這一點是關鍵

「80坪電梯公寓和電梯透天」哪個划算？ 網曝關鍵：住過就回不去

裝潢工人搬運木料超載卡半空 悶熱險昏警消緊急救出

電梯開門只見一位「全裸男子」 百萬網紅崩潰：鄰居是暴露狂

相關新聞

他怨朋友人在一樓等電梯卻按「下」 眾人笑：邏輯沒錯啊

都市中許多大樓裡，電梯已成為最必要的公共設施，但在等待上樓或下樓前，「上」、「下」鍵應該要怎麼按才是對的？一名網友抱怨朋友搭電梯時一個特殊習慣，讓他看了莫名其妙，「到底要怎麼解釋？」沒想到貼文一出竟然釣出許多人也有同樣邏輯。

泡麵加蛋以外的選擇 網友「加一物」大呼超滿足

許多人的宵夜良伴往往以泡麵為主，因為它方便快速、價格親民，口味更是應有盡有，花樣百出，有時三餐想不到要吃什麼，也會以泡麵解決。近日，就有網友分享他的煮麵訣竅，將泡麵湯汁發揮得淋漓盡致，忍不住大呼「超滿足！」

動力火車開唱？啊一聲和啊五聲有什麼差別 一張圖傳神解釋

相信不少人在回覆電子訊息的時候，都收過或傳過「哈哈哈」的字串，前段時間網路上有許多關於「哈」的搞笑分析，網友們分享透過螢幕看到一串「哈哈哈哈」時的心情，以及背後所代表的意義。

「每次都一整車」好市多魔力在哪？ 網曝關鍵原因

連鎖美式賣場好市多（Costco）不時推出限量商品讓民眾搶購，也因商品量多價格又實惠，從小資族到有家庭者都喜歡前往採購，身受消費者喜愛。但近日有網友在PTT女孩版發文詢問，好市多究竟有什麼讓民眾非去不可的魅力？貼文一出立刻有網友回應。

洗錯會起火！冷氣濾網清理有撇步 怕不夠涼還有這招

夏天到了，面對動輒飆破35度的高溫，許多人都忍不住想開空調，讓環境稍微舒適一些。然而冷氣久未清洗，不只會讓降溫效果打折扣，還可能傳出異味。最近日本媒體，就分享了清理冷氣時需要注意的事。

台灣社會常見「職業世襲」？ 網吐共鳴喊：靠爸媽才最實在

6月畢業季剛落幕，許多大學畢業生即將進入社會，按照個人不同的選擇與興趣，投入職場生涯。不過近日有網友表示，他從身邊友人的例子發現，台灣社會中「職業世襲」的狀況似乎相當普遍，話題曝光後引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。