他怨朋友人在一樓等電梯上樓卻按「下」 眾人笑：邏輯沒錯啊

都市中許多大樓裡，電梯已成為最必要的公共設施，但在等待上樓或下樓前，「上」、「下」鍵應該要怎麼按才是對的？一名網友抱怨朋友搭電梯時一個特殊習慣，讓他看了莫名其妙，「到底要怎麼解釋？」沒想到貼文一出竟然釣出許多人也有同樣邏輯。

原PO在臉書「爆怨2公社」透露朋友的習慣，他說每次人在一樓等電梯要上樓，但偏偏就是喜歡先按往下的按鍵，讓電梯下來，原PO認為這樣的邏輯很奇怪，既然要上樓不是應該要按「上」嗎？而且按「上」電梯也會下來啊，但朋友的動作讓他很不能理解，只能無奈地說「我真的不知道怎麼跟我朋友說了」。

沒想到貼文引來眾人熱烈討論，不少人也跟原PO朋友一樣有相同習慣，「電梯不下來要怎麼上？當然是先按下，先叫電梯下來沒錯啊」、「我有詢問過許多這些人，這是感觀問題，因為他們覺得電梯在樓上，『所以我要把它叫下來』，因此按向下的鈕」、「神邏輯思考，你朋友不會是第一人，我就遇到很多」、「原來我不孤單」、「邏輯正確，每次搭電梯我也會思考3秒要按下還是上」。

不過大多數人還是認為這樣的邏輯很奇怪，「以人為準！人要上樓按『上』，人要下樓按『下』，不要把電梯擬人化」、「為什麼這是個問題？要上樓就按上，要下樓就按下啊」、「跟他說，你不要管電梯在幾樓，你要上樓就按上，下樓就按下」、「邏輯上也不能說錯，但實務上是怪怪的」。

還有內行人解釋，「外部上下的那個按鈕叫做『叫車鍵』，通常會由裝有主電腦的那一台車廂優先做反應，應該很多人有遇過明明兩台電梯，但有一台就是死不動，或者是明明離自己比較近的樓層那一台沒動，反而是另外一台動的情況，就是因為這樣，你朋友應該是知道電梯的運作模式才會這樣使用電梯」。