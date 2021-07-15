英國男逆風曝「台灣5大缺點」 台人讚爆：謝謝你說出實話

近幾年有許多外國人來台灣定居，在YouTube頻道上，也會看到不少外國網紅拍片稱讚在台生活的優點，但近日一名英國籍YouTuber大豐逆風列舉出來台生活5大缺點，包含薪水很低、房價太貴、空汙嚴重、交通混亂以及買機票太貴等，影片一出，反而讓許多台灣網友謝謝他肯說實話，「真的愛台灣，是願意客觀地說出實話，不論好壞，而不會一昧的討好或貶低，相信大家都能接受」。

YouTuber大豐來台定居5年之久，他經常拍片深入台灣每個角落，介紹這裡的文化、美食及風景，不過一向熱愛台灣的他，近日突然拍片列舉出「外國人來台灣最不習慣的5件事」，他強調正是因為自己非常愛台灣，才會希望讓這塊土地能越來越好，有些人不同意他的觀點也沒關係，只希望大家可以互相理性討論。

大豐強調之所以提出這5個缺點，正是因為自己很愛台灣。圖翻攝自Youtube「大豐大哥大」

大豐認為，第一缺點是台灣薪水太低，物價也沒有很便宜，民眾薪水有5、6萬就算是「非常好的薪水」，雖然可以維持生活，但如果要買車、買房卻很困難，且薪水太低也會讓國內人才流失，好人才會去美國、歐洲、大陸發展，同時外國人聽到薪水也不會想來台灣，會讓台灣整體競爭力下降。

第二缺點是房價太高，大豐直言「台灣房子的價錢真的太可怕」，基本上就是太貴了，已經到不可思議的地步，如果要在台北買房，得不吃不喝40年才有機會買，就算有錢也只能買老舊公寓房，可悲的是，如果用這些錢可以在國外能買一個獨棟透天大庭院。

大豐指出，台灣房價已經貴到不可思議的地步。圖／聯合報系資料照

第三是台灣空汙嚴重，尤其是台南、高雄一帶，因為重工業都集中在南部，也讓不少南部人為此犧牲掉健康，能吸到一個乾淨的空氣，才是最基本的居住條件。第四是台灣交通混亂，許多人都不按交通規定亂開車、亂停車，他住在高雄時，常被路邊的車輛嚇出一身冷汗， 「駕駛完全就是活在自己的世界，沒有注意到四周的人車」。

第五則是台灣地理位置，這是台灣人無法改變的，但對外國人來說卻要花費不少錢，大豐解釋，每次搭飛機要回英國，光是機票錢就得花上5、6萬，「但也是好的啦，有一些人不太好走過來XD」，這種天然地理位置可以保障台灣安全。

大豐指出，台灣中南部空污很嚴重，可能是因為工廠聚集，也可能與地理位置有關。圖／南部反空汙大聯盟提供

影片一出，許多網友紛紛留言大讚「100%認同大豐的想法，也很喜歡大豐勇於表達台灣不好的一面，不像有些YouTuber擔心點閱問題，只說台灣好的一面而不敢批評負面的問題」、「你講的很有道理！愛台灣才會講出來，台灣需要改善的地方」、「沒有一個國家是完美的，真的愛台灣，是願意中肯客觀地說出實話，不論好壞，而不會一昧的討好或貶低，相信大家都能接受」、「有褒有貶才是真正愛台灣這塊土地的人」。