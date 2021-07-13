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他推薦鹹酥雞必點物 網友驚呼：被紫色誤導了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友問有在鹹酥雞點過「山藥卷」來吃嗎？圖／擷自「Dcard」
網友問有在鹹酥雞點過「山藥卷」來吃嗎？圖／擷自「Dcard」

台灣美食百百種，北中南東各區多不相同，不過「鹹酥雞」應該是多數人的首選項目之一，各式食材炸的金黃酥脆，加上胡椒粉和九層塔提味，香味四溢是讓人受不了的誘惑。但有網友在「Dcard」貼文提問饕客說，有在鹹酥雞點過「山藥卷」來吃嗎？

原po在貼文中表示，自己每到鹹酥雞攤，除了鹹酥雞必點之外，山藥卷也是口袋名單之一。原po說山藥卷這名稱，聽起來很難吃，但實際超好吃，整個口感上是甜而不膩，跟鹹酥雞很搭。原po還說自己是高雄人，不知北部攤有沒有或有沒有人吃鹹酥雞的時候會夾，更建議沒吃過的可以吃吃看。

有吃過山藥卷的網友們在看完貼文後，紛紛留言回應稱讚「超好吃的，完全沒有山藥的味道，第一次吃還以為是芋泥捲」、「甜甜的，一開始以為是什麼補品」，有網友也推薦「還有芋粿也超好吃」、「芋粿也很讚，但好多人不敢吃」。

有網友回應說「南部好像很多」、「台北鹹酥雞幾乎沒有看過有賣欸，通常是在吃流水席或是菜市場裡面賣熟食才比較看得到」、「小時候吃過，但沒有在鹹酥雞店看過」、「超好吃！但不好買，想自己買一包回家炸」，吃過但不知其為何物的網友表示「現在才知道原來這個東西不是芋泥捲，如果是山藥我有興趣欸，被紫色誤導了」，有網友直接說「胖老爹有賣」。

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