送國父上月球？校園火箭裝置藏人頭嚇壞人 網笑：七月快到了

位在雲林縣北港鎮的北辰國小，今年6月以「星球太空」作為該校附設幼兒園的招生概念，不僅將教室佈置成太空場景，更在校園裡設立一座火箭裝置藝術。不料，有民眾路過卻驚見火箭裡頭有個人頭像，讓許多在地鄉親感到既搞笑又害怕。

原PO在臉書公開社團「北港在地生活」發文表示，一次經過北辰國小，發現門口這個裝置太奇葩了。照片中可見，一座大型的火箭裝置藝術，裡頭竟冒出一顆國父的頭，讓原PO推測「裡面該不會是原來的銅像吧？」意外引起鄉親們的熱烈討論。

有網友表示，北辰國小附設幼兒園今年招生，查閱北辰國小臉書發現，校方為迎接本校新加入的小小新生，特別以「星球太空」主題式概念招生。

貼文一出，不少網友直呼「太搞笑了吧」、「晚上經過很驚悚」、「想創新是很好！這樣看起來超詭異的啊」、「七月快到了」；網友們也開玩笑道「前衛的太空葬？」、「還有家屬要看嗎？要升空了」、「在外餐風露宿已久，想要有個遮風避雨的家」、「以為是巴斯光年」、「不曉得晚上會不會有投射燈」。

另一方面，部分民眾則有政治顧慮，直言「我個人覺得沒必要，牽涉個人利益和政治立場不同那是大人的事，沒必要污染小孩子」、「尊重一下歷史」；不過也有網友持不同想法「排除政治的想法，這是個蠻有創意的藝術品啊！孩子需要多一點這種創意」。