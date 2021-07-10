吹冷氣「只開這溫度」內行人急勸：浪費電！乾脆不要開

炎炎夏日，許多人也因防疫需求，需要長時間的待在家，使家中的電費暴增。對此，就有一名女網友指出，自己在家吹冷氣時，總是會將溫度設定成29度，便好奇詢問「有人跟我開一樣的溫度嗎？」

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」上分享一張將溫度設定在29度的冷氣遙控器的照片，且在貼文中詢問網友「有人跟我開一樣的溫度嗎～我很孤單嗎」。

此文一出，引起不少有相同習慣的網友紛紛留言，「睡覺開29+電扇」、「你不孤單，而且我沒有開電風扇還要蓋厚被子」、「+1。29度+電扇」、「我，29加電扇」、「我也都開28-29，開29太熱開28又冷，為什麼沒有28.5」、「我開29+電扇還覺得有點太冷」、「我還開30度呢…29對我來說還是冷」。

但也有內行人針對原PO將冷氣開29度的行為給出建議，「29很多冷氣基本壓縮機都不動的」、「老實說設定的溫度並不是代表房間室內溫度，是冷氣感應到的溫度，意思就是一定有誤差，溫度設定太高會有壓縮機反覆啟動的問題，建議還是24~26之間比較省電」、「29度真心覺得乾脆不要開，浪費電費而已，壓縮機一直啟動又關閉」。

而根據台電在《電力粉絲團》的貼文中分享，「冷氣怎麼吹才比較省」的5大撇步，一、溫度設定26~28度，並加上電風扇，可以幫助室內空氣循環加速降溫；二、冷氣溫度每調高1度，可省空調電力6%；三、洗濾網，積太多灰塵會讓冷房效果降低；四、關好窗、進出隨手關門，避免冷氣外流；五、長時間吹冷氣，可改用變頻且能源效率1級冷氣。