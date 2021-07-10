微解封標準惹民怨？網友點名這些場所「鬆綁標準看不懂」

文／葛緯詩

中央流行疫情指揮中心決定延長三級警戒，但針對特定場所鬆綁「微解封」，然而標準混亂不僅讓人看的一頭霧水，陳時中今（9日）也於記者會上回應記者對於幼兒園不開，健身房可以開的問題，坦言「矛盾的事情不能說沒有」。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查熱門關鍵字，這次微解封的20個場所當中，網友最不解、爭議討論最多的分別是餐廳、健身房、國家公園、電影院。



image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2021/07/08~2021/07/09)





餐廳可內用、圖書館室內不開放 網友、地方意見都分歧

針對目前定調鬆綁的名單中，許多人對開放餐廳抱持疑慮，甚至出現中央、地方不同調的情況。中央表示7月13日起，餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場美食街等，符合指引的情況下可開放內用，不過新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲、高雄市長陳其邁、台中市長盧秀燕等都已經表示不跟進。

不只中央地方意見不一、標準混亂，網友意見也出現分歧，不少人認為需要拿下口罩的餐廳可以內用，但圖書館仍然不開放室內不合哩，留言「開放餐廳內用，不開圖書館XDDD」、「圖書館室內不開放，要脫口罩的餐飲卻能梅花座」、「圖書館沒有票，誰理你阿」，甚至猜測是經濟考量，表示「防疫講沒錯，就經濟考量，跟3+11一樣」。

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另外像是同樣在這波微解封名單中的國家公園，但山屋、生態保護區以及墾丁所有沙灘與海域持續關閉，意外引起為何可以上山，卻不能下海的討論。不過指揮中心回應，沙灘與海水浴場需要淋浴，配戴口罩較不方便，也看到這段時間許多人去戶外仍能維持佩戴口罩，並非網友開玩笑所傳「山是綠的，海是藍的」原因。





健身房、電影院開放 挨批標準不統一

此外開放健身房卻不開放幼兒園和補習班，挨批「少子化辦公室大成功 ，誰叫你要生」、「可憐啊，要帶小孩又要上班的家長可不少啊」、「停課但是不能拒絕托育，意思是學習才會感染，群聚不會」，甚至開玩笑說「只好送去健身房了」；開放電影院，但仍然維持室內不得超過5人群聚的規定，也引來網友抱怨連連「健身房都可以了，那還有什麼不行」、「不懂這樣還不降級的意義在哪」、「除了戴口罩外，其他跟二級沒兩樣」。

微解封開放標準遭民眾批評太複雜、看不懂，指揮中心也坦承規定上多少有矛盾，如今中央地方規範又不同調，全台縣市規定大不相同，微解封上路後，恐怕將引發更多爭議。





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