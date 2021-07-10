快訊

直播／再添6死…今增本土31例、2境外

唐鳳代表台灣出席東京奧運 行政院證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微解封標準惹民怨？網友點名這些場所「鬆綁標準看不懂」

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計
image source:pxhere
image source:pxhere

文／葛緯詩

中央流行疫情指揮中心決定延長三級警戒，但針對特定場所鬆綁「微解封」，然而標準混亂不僅讓人看的一頭霧水，陳時中今（9日）也於記者會上回應記者對於幼兒園不開，健身房可以開的問題，坦言「矛盾的事情不能說沒有」。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查熱門關鍵字，這次微解封的20個場所當中，網友最不解、爭議討論最多的分別是餐廳、健身房、國家公園、電影院。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2021/07/08~2021/07/09)


餐廳可內用、圖書館室內不開放　網友、地方意見都分歧

針對目前定調鬆綁的名單中，許多人對開放餐廳抱持疑慮，甚至出現中央、地方不同調的情況。中央表示7月13日起，餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場美食街等，符合指引的情況下可開放內用，不過新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲、高雄市長陳其邁、台中市長盧秀燕等都已經表示不跟進。

不只中央地方意見不一、標準混亂，網友意見也出現分歧，不少人認為需要拿下口罩的餐廳可以內用，但圖書館仍然不開放室內不合哩，留言「開放餐廳內用，不開圖書館XDDD」、「圖書館室內不開放，要脫口罩的餐飲卻能梅花座」、「圖書館沒有票，誰理你阿」，甚至猜測是經濟考量，表示「防疫講沒錯，就經濟考量，跟3+11一樣」。

image source:pxhere


另外像是同樣在這波微解封名單中的國家公園，但山屋、生態保護區以及墾丁所有沙灘與海域持續關閉，意外引起為何可以上山，卻不能下海的討論。不過指揮中心回應，沙灘與海水浴場需要淋浴，配戴口罩較不方便，也看到這段時間許多人去戶外仍能維持佩戴口罩，並非網友開玩笑所傳「山是綠的，海是藍的」原因。


健身房、電影院開放　挨批標準不統一

此外開放健身房卻不開放幼兒園和補習班，挨批「少子化辦公室大成功 ，誰叫你要生」、「可憐啊，要帶小孩又要上班的家長可不少啊」、「停課但是不能拒絕托育，意思是學習才會感染，群聚不會」，甚至開玩笑說「只好送去健身房了」；開放電影院，但仍然維持室內不得超過5人群聚的規定，也引來網友抱怨連連「健身房都可以了，那還有什麼不行」、「不懂這樣還不降級的意義在哪」、「除了戴口罩外，其他跟二級沒兩樣」。

微解封開放標準遭民眾批評太複雜、看不懂，指揮中心也坦承規定上多少有矛盾，如今中央地方規範又不同調，全台縣市規定大不相同，微解封上路後，恐怕將引發更多爭議。


延伸閱讀

「微解封業者」懶人包／漢堡王713開放內用　好市多美食街仍關閉

全台各縣市微解封懶人包！各地例外規定一次看

報復性出遊？微解封「武陵農場」湧訂房電話　網憂：誰住過不知道

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

微解封 健身

延伸閱讀

南瓜精靈廣場、柯爾鴨下周見客 故宮南院園區微解封

微解封概念股 湧現賣壓

解封兩樣情 武陵客滿 離島冷清

看問題／處處矛盾算計 微解封變偽解封？

相關新聞

搞不懂餐廳「不能內用」邏輯 網點出一重點：能比嗎？

根據昨（9）日指揮中心公佈本月13日後，有20多個部分場所及限制可「微解封」，在遵守防疫指揮的前提下恢復營業，對此，引起網友發文質疑，雖然現在餐廳還是只開放外帶，但還是有很多上班族把餐點帶回公司吃，讓他不禁疑惑「真心不懂兩者的標準在哪」。

微解封標準惹民怨？網友點名這些場所「鬆綁標準看不懂」

中央流行疫情指揮中心決定延長三級警戒，但針對特定場所鬆綁「微解封」，然而標準混亂不僅讓人看的一頭霧水，陳時中今（9日）也於記者會上回應記者對於幼兒園不開，健身房可以開的問題，坦言「矛盾的事情不能說沒有」。

吹冷氣「只開這溫度」內行人急勸：浪費電！乾脆不要開

炎炎夏日，許多人也因防疫需求，需要長時間的待在家，使家中的電費暴增。對此，就有一名女網友指出，自己在家吹冷氣時，總是會將溫度設定成29度，便好奇詢問「有人跟我開一樣的溫度嗎？」

電影院將開放入場！員工吐心聲喊「超害怕」 掀網兩派論戰

國內確診人數下降，指揮中心宣布13日起部分場所將有條件鬆綁，包含電影院、博物館、健身房等場域可重新開放，引起各界關注。對此，一名電影院工作人員透露，他認為影廳並不屬於民生需求的範圍內，卻在目前還打不到疫苗的狀態宣布開放，忍不住直呼「身為員工真的很害怕」。

在家防疫好無聊？快來看看時下最流行的桌遊！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「桌遊」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大實體桌遊，與五大線上桌遊有哪些。

房子便宜租友人夫婦10年 退租後屋內慘況讓她驚：根本鬼屋

許多房東將房子出租後都希望房客能夠好好愛惜，當退租時就算無法恢復到承租前的模樣，但也要清理乾淨，但一名女房東在臉書發文抱怨將房子租給友人夫婦10年，沒想到搬走後她才發現裡頭髒到不行，發霉還一堆汙垢，讓她直呼根本是鬼屋。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。