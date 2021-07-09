電影院將開放入場！員工吐心聲喊「超害怕」 掀網兩派論戰

國內確診人數下降，指揮中心宣布13日起部分場所將有條件鬆綁，包含電影院、博物館、健身房等場域可重新開放，引起各界關注。對此，一名電影院工作人員透露，他認為影廳並不屬於民生需求的範圍內，卻在目前還打不到疫苗的狀態宣布開放，忍不住直呼「身為員工真的很害怕」。

原PO在Dcard發文表示，自己是電影院的員工，在確定微解封的前一天，公司內部就公告了要上映新片的通知，甚至已經準備要寄影片檔案，隔天指揮中心果真宣布將重新開放電影院；然而，「MTV、KTV、螢幕型高爾夫球場」等其他類似場所卻未開放，讓他不禁懷疑這恐怕是「官商勾結、財團施加壓力」的結果。

原PO接著說，指揮中心稱電影院「算是小型」、「可以控制人潮」，但他工作的影院有巨幕廳，座位數龐大，況且微解封明明禁止室內5人聚會，而商人根本不可能一次只放5人入場，讓他忍不住憂心「這樣真的能控制住疫情嗎？台灣人真的會不進戲院嗎？」

原PO最後強調，他認為電影院根本不屬於民生需求的範疇，如今宣布重新開放，加上國外暑假期間推出許多強檔新片，擔心湧入人潮後將成為防疫破口，而身為工作人員的他，目前既打不到疫苗、也無法選擇不去上班，無奈直呼「當員工的真的害怕」。

文章底下掀起熱議，許多網友留言「只要開放一定會有人在裡面吃喝，黑暗中根本抓不到」、「關在一起一兩個小時，只要有一個帶原就糟了」、「更強的病毒株越來越有空氣傳播的本事」、「反正我是不會去的」、「我還是不敢去看，只能請你多保護自己了」等，擔心電影院出現防疫漏洞。

但也有不少人直言「如果電影院一直不能營業，也是會被裁員」、「很多超商員工這陣子接觸各種人都沒說話了」、「建議你離職，不然這就是你必須承擔的風險」、「電影院賺不到錢，無薪假就一直放，你的位置可以讓出來給有需要的人」；有人則提醒「制定這些條件時都是跟各方溝通討論過的，有些消息提早知道很正常」、「室內5人是指一般朋友或家庭聚會，外面場所都會管制加上都要求戴口罩，我覺得還可以」。