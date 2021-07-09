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房子便宜租友人夫婦10年 退租後屋內慘況讓她驚：根本鬼屋

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女房東將出租10年的房子收回來後，發現裡面髒到不行。 圖／翻攝自「爆怨2公社」
一名女房東將出租10年的房子收回來後，發現裡面髒到不行。 圖／翻攝自「爆怨2公社」

許多房東將房子出租後都希望房客能夠好好愛惜，當退租時就算無法恢復到承租前的模樣，但也要清理乾淨，但一名女房東在臉書發文抱怨將房子租給友人夫婦10年，沒想到搬走後她才發現裡頭髒到不行，發霉還一堆汙垢，讓她直呼根本是鬼屋

女房東在「爆怨2公社」貼出數張照片，廚房排油煙機、牆壁、水龍頭、流理臺、廁所門、馬桶、洗臉盆、浴缸等，不是發霉不然就是大片汙垢，還有房門被踹到鎖舌無法咬住，讓她整個人超傻眼。

廁所馬桶都是汙垢，讓人覺得噁心。 圖／翻攝自「爆怨2公社」
廁所馬桶都是汙垢，讓人覺得噁心。 圖／翻攝自「爆怨2公社」

她說友人夫婦兩人都是公務員，基於朋友情誼將房子租給他們10年，房租還低於行情，也沒有收任何押金，沒想到在他們搬走後水、電、瓦斯費未結清，屋子裡頭的模樣還讓原PO看了快昏倒，「傳說中的鬼屋出現，暈倒啦…這還能住人嗎？」

許多網友看了照片直呼太誇張，「太可怕了，這樣子是怎麼生活的，衛生習慣也太差了」、「真的有夠誇張，根本沒在清潔，這是髒的痕跡，不是正常使用老舊的痕跡，10年有在顧的話不會這樣」、「這樣住得下去？這對夫妻可真的是人中龍鳳啊」、「所以這告訴我們租給認識未必好事」、「租人就是這樣子啊，因為是別人的房子不會愛惜」。

不過也有人有不同看法，「真ㄉ覺得問題不大，單純髒而已」、「一個月房租如果8000，10年房租也收入近百萬了，屋況也差不多要粉刷保養了，請個清潔工跟粉刷也還好啦！還是賺很多」、「我覺得房客有把東西垃圾都清走，已經很好了！本來再出租，也是要找人來清潔，難道你要省再次清潔費？賺了租金，又要房子一直整潔乾淨無受損，怎麼可能」。

連浴缸裡也骯髒不堪。 圖／翻攝自「爆怨2公社」
連浴缸裡也骯髒不堪。 圖／翻攝自「爆怨2公社」

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