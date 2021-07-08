菜單驚見菜名「老媽」！內行揭料理本尊 網喊：看起來太好吃

近來不少餐廳都會發揮創意，特意將餐點取了逗趣、新穎的名稱，藉此吸引消費者的目光。一名網友就分享，自己日前在訂餐時，竟看到有道餐點名為「老媽」，這讓他相當困惑，話題曝光後引發討論，網友紛紛笑回「老媽，你也太便宜了吧」、「你好，我要一個老媽」。

原PO在Dcard發文表示，日前公司準備訂購午餐時，他發現當天的菜單「不太對勁」，其中似乎有道神奇的料理。隨後他貼出菜單的照片，只見除了常見的炸豬排飯、排骨飯、炸蝦飯等便當之外，還有道定價70元、名為「老媽」的料理，讓他困惑直呼「等等，老媽已經是一種食材了嗎？」

原PO貼出菜單，好奇「老媽」究竟是什麼料理。圖擷自 dcard

文章曝光後，網友紛紛笑回「老媽，你也太便宜了吧」、「我好奇這餐點的開箱影片」、「老闆你好，我要點一份老媽」、「可能是炒肉絲」、「老媽在你後面，她很火」、「老媽可以賣70，那我阿嬤可以賣多少」、「跟媽媽吵架時就可以點老媽狂吃」等。

此外，也有網友解釋說明「老媽」的真正面貌，指出「就是把很多洋蔥和炸雞肉泡在壽喜燒醬汁裡，吃起來甜甜的、泡的有點軟爛」，網友則紛紛回應「老媽看起來也太好吃了吧」、「老媽蓋飯還真的是一道菜名」、「看那個蓋飯的做法，果真很台南，夠甜」。