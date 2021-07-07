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PTT有溫情... 癌末弟臨終想喝好市多蘋果汁 全台鄉民接力「4小時」送達

聯合新聞網 / 綜合報導
八卦板上的鄉民們今天只關心著一件事——要如何為這位臨終的癌末弟弟，送上他最愛喝的蘋果汁。
八卦板上的鄉民們今天只關心著一件事——要如何為這位臨終的癌末弟弟，送上他最愛喝的蘋果汁。

全台最大鄉民集散地「PTT八卦板」，由於時常討論政治議題、打口水戰，易使民眾留下負面印象。但今天所有駐足於八卦板上的鄉民們卻只關心著一件暖心事——要如何為這位臨終的癌末弟弟，送上他最愛喝的蘋果汁。

一名網友在PTT八卦板上發文，表示弟弟癌末，已經好幾天未進食，今天已經開始出現臨終跡象。然而就在剛剛，弟弟突然說很想喝蘋果汁，不過醫院附近好市多皆無存貨，因此緊急委託代買，想徵求有沒有好心人割愛，儘速送至醫院急重症中心門口面交，價格可議。

貼文一出，各地的網友們先是秀出家中的蘋果汁，接著開始討論要如何分頭接力，送到對方手上。最後，7位鄉民「兵分三路」分別從嘉義、新北、新竹三地，在離姐姐發徵求文後短短4小時內，就有4罐蘋果汁從全台各地送到姐姐手中，期間也有不少網友幫忙連繫蘋果汁廠商、更新路況進度，讓姐姐感動直呼「謝謝眾位鄉民協助，我先給弟弟喝，大家的大恩，請容我之後再報答」。

即使是繁忙的上班日，網友們還是一路緊追最新進度，紛紛留言集氣表示「弟弟加油！醒來就有好多蘋果汁了」、「看八卦版看到快哭了」、「太久沒看到感動的文章了」、「推善良的人們」、「這才是我認識的PTT，感動」、「PTT的凶宅也是有溫馨的一面」、「希望可以完成這個願望，大家好有愛喔」、「台灣真的很暖」、「這效率太高了吧」、「望原PO弟弟有奇蹟發生」。

PTT 好市多

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