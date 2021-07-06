小吃店20碗麵遭棄單全報銷 網友一神招「完美復仇」被讚爆

疫情嚴峻，全國仍持續三級警戒，餐飲業者不能開放內用，只限定外帶，已經有許多餐廳因為仍要繳房租、水電撐不下去歇業。宜蘭一間賣魚丸米粉的小吃店，有客人訂了20碗餐點，卻沒取餐，最後找不到人只能全部銷毀，讓網友憤慨不平，不過也有網友發起「完美復仇」，神來一招讓大家讚爆。

宜蘭小吃店老闆娘4日在「爆料公社公開版」發文指出，有客人在4日早上的8點左右打來訂餐，點了粄條10碗、米粉5碗、麵5碗，結果過了一個小時都沒人來取餐，老闆娘表示打給客人時電話一直有通，但都被掛電話，最後甚至被拒接「真的很生氣」。

最後沒人來領的20碗麵，也因為無法再販售給其他人，全部銷毀，老闆娘也表示，現在疫情大家生意難做，也呼籲其他有做生意的店家「麻煩記住此電話」，不要跟她們一樣受害了。

網友看了也相當氣憤「缺德」、「現在還有這麼無聊的人，以為很好玩，不知店家的辛苦」、「這也太過份了吧」、「這種玩笑電話真的很差勁，尤其現在還在疫情警戒，大家生活不易之際搞這種名堂，真的很不可取」，也有很多人建議老闆娘「報警抓人」、「有號碼，報警處理」。

網友也建議「上傳whoscall給他變全台黑名單」、「用Whoscall反查，點選詐騙回報」，結果真的有人去whoscall回報，該名客人的聯絡電話顯示已經變成「叫麵放鳥去鴻趕」，被大讚「真棒」、「還有這招，厲害」。