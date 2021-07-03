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「真珠美人魚」回來了！ 作者宣布連載再開 粉絲狂歡：超期待

聯合新聞網 / 綜合報導
真珠美人魚漫畫將再次連載，引起不少網友注意。圖擷自Twitter
真珠美人魚漫畫將再次連載，引起不少網友注意。圖擷自Twitter

日本連載少女漫畫「真珠美人魚」擁有不少忠實讀者，該漫畫曾在2003年被翻拍為電視動畫，並在台灣連播，當時受到不少國中小學生喜愛，主題曲「七彩的微風」更廣為流傳。近期，日本少女漫畫雜誌月刊《Nakayoshi》（なかよし）宣布，真珠美人魚將繼續連載，引起不少網友討論。

《Nakayoshi》在官網指出，真珠美人魚系列連載將在8月3日出售，登載在9月號刊物上，這次新連載的副標題將是「真珠美人魚Aqua」，將以真珠美人魚第一主角七海露亞的女兒為主軸，而當年的各個美人魚公主要將回鍋大集合，展開新一段的青澀戀愛。

真珠美人魚漫畫將再次連載，引起不少網友注意。圖擷自Twitter
真珠美人魚漫畫將再次連載，引起不少網友注意。圖擷自Twitter

另外，真珠美人魚漫畫家花森小桃也在推特表示，感謝大家的熱烈支持，並同時分享新連載的發售，請大家拭目以待。

該訊息一發布後，在Dcard引起熱烈討論，不少網友表示，「我很期待，是說我看噗浪上面很多人討論是卵生還是胎生」、「尖叫聲，好期待新的歌曲」、「超級酷，期待新作啊，不過好希望原作有出更多新周邊」、「實在是太期待啦，希望能夠TV動畫化，想聽他們的新歌」、「我的童年，好期待喔」。

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