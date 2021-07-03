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比香菜豬血糕比薩狂！師傅加「1特殊食材」萬人讚：太重本了

聯合新聞網 / 綜合報導
師傅烤了一個「火雞雞佛」特製比薩，讓她看了不知道該說什麼。 圖／爆料公社
師傅烤了一個「火雞雞佛」特製比薩，讓她看了不知道該說什麼。 圖／爆料公社

知名連鎖比薩店必勝客近來推出「香菜皮蛋豬血糕比薩」在網路上爆紅引起話題，台式混搭風的滋味，吸引不少民眾搶著試吃，甚至還有相關報導紅到國外。最近有一名師傅卻認為那沒什麼，改加了另一樣食材，讓人看傻眼，該文也吸引超過萬人按讚。

必勝客近年不斷挑戰極限，推出不同創意口味的特色比薩，這次的「香菜皮蛋豬血糕比薩」，選用雲林小農契種的「香菜」，為比薩帶來獨特而強烈的香氣，另外搭配上滷香豬血糕、爽口皮蛋，以及香甜的雲林花生粉，藉此達到鹹甜交錯的多層次滋味，也吸引不少網友爭相試吃。

對此網友在臉書「爆料公社」發文，因為最近一直被「香菜皮蛋豬血糕比薩」洗版，師傅馬上跟她說「米血有什麼，我烤一個厲害的」，結果師傅把「特製比薩」端出來後她相當瞬間無言，因為上面的食材竟然是「火雞雞佛」。

該文一出馬上引起網友熱議，至今已經超過萬人按讚，網友也紛紛留言，「取名為：雙色甜椒伴起司特製焗烤佐特大雞佛煎烤比薩」、「一口咬下會爆漿喔！」、「總有一天義大利真的會攻打台灣....」、「正港台灣味」、「感覺很厲害欸」、「這個我可以！」、「妳師傅贏了」、「這個太重本了啦」。

必勝客近期推出「香菜皮蛋豬血糕比薩」，引發網友討論。圖／必勝客提供
必勝客近期推出「香菜皮蛋豬血糕比薩」，引發網友討論。圖／必勝客提供

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