阿伯路邊賣「ㄆㄆㄐ一」？他看了霧煞煞 網秒答：會客語才懂

相較現代許多商店使用印刷輸出、排版醒目的告示牌宣傳，不少在路邊擺攤的長輩仍習慣親自手寫，只要一張紙板加上麥克筆，就能快速搞定。而近日一名網友就發現，屏東潮州路邊有位阿伯正在擺攤，桌上放著一袋袋的黃色果子，並寫著「新出ㄆㄆㄐㄧ」幾字，讓他看了困惑直呼「這在賣什麼？」

原PO在臉書社團「屏東縣潮州鎮」發布一張照片，從畫面中可以看見，有位長輩在路旁放置簡單的桌椅，擺在桌上販賣的是一袋袋裝有「黃色、褐色」的食物，但桌前的告示牌似乎卻沒寫出商品名稱，而是寫著「新出ㄆㄆㄐㄧ」幾個字。

原PO表示，自己看到後實在一頭霧水，因而上網詢問，直呼「知道阿伯賣什麼東西嗎？」隨後網友紛紛回應「新出破布子」、「是破布子」、「指的是新鮮現採當季的破布子」、「ㄆㄆㄐㄧ那是破布子的客家話，這應該只有客家人看的懂」、「太有創意了，不是客家人真的沒辦法拼出來」、「popo雞的發音，就是客語破布子」等，瞬間揭曉正確答案。

不少人則笑回「厲害，成功吸引人的目光」、「我唸好幾次，頓悟了」、「還真猜不到呢」、「勾錐的阿伯，很吸睛」、「長知識了」等；還有人則直呼「以前小時候對面鄰居每天自製自銷，就是這樣叫，現在都找不到」、「老一輩才知道的東西，很好吃」、「好棒，產季又到了」。