童仲彥拍片「蝦咪攏某」！館長看5分鐘吐血 今開直播邀他講明白

前台北市議員童仲彥日前下海拍全裸成人片，並公開「劇照」供外界欣賞引發討論，就連「館長」陳之漢都掏錢力挺，不過他看不到5分鐘「林北要吐血」，認為「他X的我什麼都沒看到」、「你在詐欺的喔。」今天（7/1）館長邀童仲彥一同開直播暢談拍片事，還被網友喊話「期待合作（影片）」。

館長日前在直播上表示，身為台灣人應該要挺一下，掏錢購買童仲彥的成人片，結果看沒5分鐘就相當失望，爆粗口認為童仲彥的成人片「蝦咪攏某」，沒有像一般A片標準的SOP，像是攝影機只帶到上半身，「連屁股都沒看到」；再來是雙方更深入的情慾互動也沒有。認為這種「柏拉圖式的性愛」欺騙男人的感情，「褲子都脫了，你給我看這個。」

童仲彥日前下海拍成人片，引發不少討論（翻攝自台灣阿童─童仲彥臉書）

網友看完直播後笑喊「新一代空幹王（指童仲彥）」、「柏拉圖式性愛就是靠想像的啦」、「申請退費」、「阿館去兼差當導演」，館長的暴怒言論也引來童仲彥回應，表示希望可以讓他上直播為自己平反。

不少網友看見館長氣噗噗，喊話希望看見兩人合體直播，館長似乎聽見大家的需求，今（1）日晚上8點將和童仲彥開直播對談，除了暢談拍片過程，也會回應網友問題，屆時可能會有不小火花。