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她用香水滅蟑問「隔天會死嗎？」 內行搖頭推1物：有效又省錢

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文求救如何快速殺死蟑螂，貼文引起大量關注，也釣出內行解惑。圖片來源／ingimage
一名網友發文求救如何快速殺死蟑螂，貼文引起大量關注，也釣出內行解惑。圖片來源／ingimage

家裡出現蟑螂是許多人的夢魘，為了滅蟑市面上也推出各式產品，但儘管做了萬全預先準備，還是有可能會需要與蟑螂正面對決。近日一名女網友便發文求救如何快速殺死蟑螂，貼文引起大量關注，也釣出內行解惑。

原PO在PTT WomenTalk板發文「大蟑螂噴香水明天會死嗎？」，她在文中自己對於蟑螂有莫名的恐懼，尤其是大蟑螂，「小型我比較不怕。」但家裡卻出現了一隻大蟑螂，原PO鼓起勇氣展開滅蟑行動，「拿香水跟他戰了半小時，一路噴到他現在躲到雜物堆後面了。」

但原PO擔心移開雜物堆後蟑螂會四處亂竄，「我不敢搬走那些東西，現在回來房間關門躲床上中⋯⋯。」文末原PO求助廣大鄉民下一步該如何行動，「看他半死不活的，明天會乖乖死在雜物堆後面嗎？」她也好奇香水能否順利滅蟑，「蟑螂吃到香水是等同於慢性中毒嗎？」

貼文一出引起網友熱烈回覆，「我都用熱水燙死他」、「肥皂水最強，一潑必死」、「買一罐酒精隨時備用，直接潑下去，秒死」、「連用酒精都沒什麼效⋯貓最有效」、「魔術靈噴頭調成泡沫模式，拿來噴蟑螂死超快」、「一點絕買起來，家裡有食物地方點一點，比起和蟑螂單挑的恐懼才沒多少錢」、「還有一個大絕招！電蚊拍！我前天用酒精先大戰一回合再電就死了」。

也有內行網友解答原PO的香水滅蟑法，「香水的主要成分是類似酒精之類的溶劑，對於油脂溶解度不算太好」、「其實致命的是香水裡面溶劑的部分溶解油脂造成窒息，並不是什麼毒性的因素。蟑螂從腹部的氣孔呼吸，所以你用稀釋的洗碗精水其實更有效也省錢」。

後續原PO也更新滅蟑行動雖一波三折，但最終迎來成功。原PO首先採用泡泡水攻勢，沒想到「他六隻腳全部站起來把身體立高，肚子根本碰不到泡泡水」，看到對手「踮腳離開泡泡區域」，差點抓狂的原PO鼓起勇氣用拖把把蟑螂掃到泡泡堆，蟑螂才慢慢死亡。

蟑螂 酒精 中毒 PTT

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