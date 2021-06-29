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DIY自調鮮奶茶每次都難喝 網友揭手搖店好喝比例和秘訣

聯合新聞網 / 綜合報導
有民眾試著在家中自己DIY鮮奶茶，沒想到喝出來的味道和飲料店賣的相差甚遠。示意圖／ingimage
有民眾試著在家中自己DIY鮮奶茶，沒想到喝出來的味道和飲料店賣的相差甚遠。示意圖／ingimage

在許多手搖店，鮮奶茶是不少人喜愛的飲品，材料需要紅茶＋鮮奶，由於相當好取得，有民眾試著在家中自己DIY，沒想到喝出來的味道和飲料店賣的相差甚遠，因此詢問網友「鮮奶茶好喝的秘訣是什麼？」，引發熱烈討論。

一位網友在PTT八卦板發文，表示最近因疫情關在家沒事 開始自己泡鮮奶茶喝，原以為用市售鮮奶應該沒問題，泡出來卻差強人意，「喝起來跟牛奶水一樣」。原PO分析，如果牛奶沒問題，問題可能是出在紅茶，「鮮奶茶好喝的秘訣是紅茶嗎？有沒有推薦好喝的紅茶包，還是乾脆砂糖加爆要多甜有多甜比較快？」

貼文一出，立刻掀起網友熱議，「我喝過最好喝的是純喫茶紅茶調的」、「麥香紅配牛奶真的好喝」、「純喫茶+牛奶，唯一王者」、「市售紅茶都太甜了，要的話就要自己煮」、「真的要自己煮才有辦法像外面賣的」、「覺得特上紅茶+牛奶很好喝」、「紅玉讚！自己泡加鮮奶超好喝」、「其實鮮奶紅茶都很重要」、「台灣你買的到的牛奶通通都不OK」、「奶精才好喝啦」、「通常加糖，可以彌補一些缺點」。

也有人認為是鮮奶、紅茶比例和其他問題，「茶要濃，不然味道會被鮮奶蓋過去」、「茶味肯定要濃，比例3（紅茶）：1（牛奶）」、「台灣的牛奶都太稀了，要隔水加熱濃縮」、「茶味不夠喝起來就不好喝」、「紅茶要澀要濃，這樣茶味才不會被奶蓋過」、「要用苦澀一點的紅茶配，很多飲料店都是這樣」。

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