吃完洋芋片見袋內1景象 他傻眼秒懂「美味關鍵」

洋芋片是許多人喜歡的零食之一，不過由於洋芋片是以油炸製作，因此其實相當不健康，熱量也非常高。有網友分享吃完的洋芋片空袋子中，竟有滿滿的油，讓他嚇的直說「媽啊！難怪這麼好吃」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文，他貼出一段影片，拍攝吃完的洋芋片空袋子，只見袋中都是大量油漬，讓他直呼「媽啊！難怪這麼好吃」。

其他網友則留言「這真的超油超鹹」、「這個油耗味越來越重，油是真的不少，不敢再買」、「鹹到可以打死賣鹽的人」、「非常油，用打火機可以點燃當火種的境界」、「牙齒不好的建議別買，太硬了」、「真的超好吃…也很油」、「油耗味超重，又硬又鹹，不過我沒拿去退，而是垃圾車回收了！」