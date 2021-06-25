20年餐廳不敵疫情！他問「2個月都撐不了？」 內行揭：沒必要

全台本土疫情自5月中旬爆發，三級防疫警戒已經持續一個多月，各行各業都受到不小衝擊，更有部分商家陸續宣布停業。不過有網友表示，近期聽聞不少知名餐廳歇業，但這些店家都經營數十年之久，照理來說先前應已經賺了不少，讓他好奇詢問「怎麼會連兩個月都撐不下去？」引發討論。

原PO在網路論壇PTT發文表示，日前聽聞一間知名餐廳歇業的消息，但據他所知，這間餐廳已經營了20年，過去並沒有疫情時，大多時候生意都非常好，應該賺了不少錢，而這一波的疫情至今也不過持續約兩個月，讓他實在不解「撐不過」的原因。

原PO補充，自己不是不相信這間餐廳在疫情期間並無虧損，只是認為店家在這20年間，如果都沒有賺到錢，基本上應該早已轉職賺，既然能堅持這麼多年，他認為「肯定有賺」，因此才好奇「賺了20年的錢，怎麼會連兩個月的虧損都撐不下去？」

文章引起熱烈討論，許多人紛紛留言「賺飽了找個理由收掉」、「趁機退場吧」、「收掉不等於倒掉啊」、「因為看不到盡頭，不知道要賠到何時，不如提早收掉」、「只是暫停營業而已吧」等，紛紛猜測背後原因。

不少內行網友則分析「開店最重要的是現金流，之前的盈餘可能拿去投資或分紅了」、「一個月不營業，房租可能就吃掉好幾個月淨利」、「空轉一個月成本是很兇的」、「不開店還是要繳房租、繳水電，不是沒成本的，收掉解約至少不用再賠了」、「當虧損是長期且可預期的時候，還有經營下去的必要嗎？沒必要把20年賺到的拿來賠一年」。