廚師打臉「炒飯要用隔夜飯」 網友贊同：其實沒差

「炒飯」是華人飲食中非常普遍的美食之一，但如何炒得好吃，怎樣炒得粒粒分明，就看廚師的功力了。一名餐廳師傅在臉書透露炒飯的撇步，並且還呼籲不要相信網路所說的隔夜飯比較好吃的說法，貼文引來許多人分享經驗，但看法分歧，也有內行人支持隔夜飯炒飯較佳說法。

這名師傅在臉書「廚藝公社」分享炒飯的技巧，他首先提醒不要被網路所騙，「什麼隔夜飯比較好吃，熱飯炒才好吃，冰過的飯分子結構都被破壞了，口感怎麼可能比較好？」他說熱飯煮的重點要有米跟水，然後偷偷放兩滴油，比例大概是米1.1杯：水1杯。

貼文引來許多人分享經驗談，「有道理但是不實際，飯粒要分明不是很難，下鍋以前打一顆蛋黃進冷飯裡，用手把飯捏鬆散順便讓蛋黃包裹每一粒飯，這樣炒出來的飯就會又黃金又分明」、「飯裡放油放蛋黃或美奶茲都可以」、「煮飯時水少放一點就好，只要煮好的白飯粒粒分明，炒飯就沒問題。如果白飯整個黏糊在一起，放冰箱一輩子也沒用，重點在於怎麼煮飯，跟炒沒關係」、「主要是水份不能多」、「在餐廳學炒飯，熱飯炒、隔夜飯炒真的沒什麼差」。

還有內行人反駁原PO看法，「冰過一夜，是為了減少水分，炒出來的飯才不會容易黏著而粒粒分明，冷凍才會結構破壞」、「抱歉，一直都是使用隔夜飯路過…一來熱飯有可能水分太多，二來我的師傅就是這麼做的，勝過網路千言萬語」、「事實上，冷藏不會破壞結構，而且冰箱可以吸收多餘的水分，炒起來會更容易粒粒分明，這才是冰飯或隔夜飯的用意」、「家裡的火候都不夠大，那用新鮮飯下去炒，大部分的主婦都會失敗居多…隔夜飯會好上手」。