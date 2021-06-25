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疫情下只能叫外送給90歲奶奶 外送員「貼心一舉動」惹哭全網

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友分享，因為自己很少回家，就想叫個外送點杯奶奶喜歡的珍珠鮮奶茶，而在餐點抵達時，卻被這名貼心的外送員霸氣回覆感動。 圖／記者曾原信攝影
一位網友分享，因為自己很少回家，就想叫個外送點杯奶奶喜歡的珍珠鮮奶茶，而在餐點抵達時，卻被這名貼心的外送員霸氣回覆感動。 圖／記者曾原信攝影

國內受新冠疫情影響，政府也不斷呼籲需要減少外出的次數，對此便有一位網友分享，自己本來與奶奶住在一起，但現在因為工作忙碌加上疫情緣故，就變得很少回家見到奶奶，而也因為自己很少回家，就想叫個外送點杯奶奶喜歡的珍珠鮮奶茶，而在餐點抵達時，卻被這名貼心的外送員霸氣回覆「我幫你送上去」。

原PO在Dcard發文說明，自己在訂外送時有在備註欄下寫道「我住比較遠，是幫奶奶訂的，請幫我掛一樓門把上即可」，沒想到在系統訂單顯示外送的抵達時間到了之後，就收到外送員傳訊息詢問住家樓層資訊，這才知道外送員知道奶奶年事已高，想要幫忙送上去。

事後，原PO還補充道，該位外送員不但幫忙送上樓，還在送餐的備註說明「感謝您的耐心等候，您的孝心與飲料已經速速為您送到」，這樣的貼心行為讓原PO不禁感動直呼「我瞬間掉淚，是那種心酸又很感動的」，並為了報答外送員的愛心，也給了小費。此文一出，許多網友不禁紛紛感動留言「外送員素質給滿分」、「看哭了，好想阿嬤⋯」、「好溫暖」。

更有網友也貼出自身經歷說明「我之前也是遇過一個好暖的外送員，外送員來我家這邊的時候突然下那種午後雷陣雨，結果我看到一個拾荒阿嬤拖著他的推車趕快跑到騎樓躲雨，然後我的那個外送員就跟那個阿嬤說要去幫他買雨衣，叫阿嬤在原地等他，他就自己冒雨騎車去對面的全家買雨衣，真的超級暖心的！拿完餐點回家直接加了小費給他」。

外送員 阿嬤 疫情 Dcard

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