下雨天他叫外送只點「1瓶飲料」 用途曝光網驚歎：好聰明
全台三級警戒持續，許多民眾減少外出防疫，外送訂單因此倍增。然而，近日就有一名外送員PO文表示，下雨天接到一筆訂單，只要「一瓶2000cc的罐裝飲料」，沒想到在得知目的後，原PO驚呼「根本生活智慧王」，掀起網友熱議。
該名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，今天一邊在雨中送餐，突然就飛來一張有趣的訂單，「立刻傳來訊息的準沒好事，在我以為要託我買菸的時候，看到『我車子沒油了』，我當場傻眼」。
原PO接著說，這位先生點了一瓶2000cc的罐裝飲料，「委託我倒掉飲料，幫他裝95汽油來緊急救援，根本生活智慧王」，就連路線也規劃的很順暢，讓原PO到店家、加油站和他那裡都是3分鐘的車程。
原PO提到，當時選擇答應，不是為了什麼小費，而是當外送員的日子以來，時常拼到忘記要加油，所以很能感同身受這種囧境，「最後用了我的環保瓶裝汽油，花費20分鐘順利完成顧路救援」。
貼文一出，網友紛紛留言大讚，「幫個忙沒什麼不好的，讚讚」、「神智慧，好聰明」、「滿聰明的，叫外送來救援也是一種選擇，不過也要外送員願意幫忙」、「現在外送越來越客製化了」、「外送加油罐，以後外送應該有這種服務選項」。
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