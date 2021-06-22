草莓、西瓜都種成功！他從超市買蔬果回家種 這兩項最令他驚奇

一般人去超市買生鮮蔬果，都是拿來作為食用的。但日本有一位網紅，幾年前開始嘗試將超市的植物，在家裡重新栽種，結果還真的成功種出不少東西，令人對大自然的奧秘感到驚奇。

根據日本媒體「ORICON NEWS」報導，日本youtuber「Noringo」喜歡在超市購買生鮮食品，帶回家中嘗試種植，並將過程拍成影片分享。他曾經把超市中高麗菜、西瓜、草莓等作物，重新種到結出果實，也飼養過超市的活蝦一個月。

Noringo表示，他差不多是在2017年時，開始興起要把超市作物帶回家栽種的念頭。雖然粉絲稱讚他栽種、養殖的手法相當專業，連傳染病等因素都有做好防範，但Noringo謙稱他過去並非農業專科，大部分的東西都是上網或看書學的。到目前為止，他已經成功「再生」了大約30種蔬果。

Noringo分析，大部分的蔬菜都能夠重新栽培，水果則還不確定。而讓他最感驚訝的，則是玄米和高麗菜。他認為玄米一般給人在稻田裡才能種的印象，但他卻在水桶中就成功栽種。高麗菜則雖然沒有根，但卻會從芯開始結球，變成整顆的高麗菜。透過這些過程，讓他不斷感受到大自然的奧妙，以及植物強韌的生命力。