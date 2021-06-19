聽不懂實名制！女買早餐見「冷笑話劇情」上演 網喊對話太經典

國內新冠肺炎嚴峻，全台也持續在「三級警戒」，包括外出全程佩戴口罩，餐飲一律外帶，還有配合政府防疫，當出現狀況時疫調能追蹤，出入店家都必須要「實聯制」，但卻也因此出現不少紛爭和鬧出笑話，有一名女網友分享自己在早餐店等餐時，聽到一位阿公跟店員的「爆笑對話」，宛如冷笑話的劇情讓不少人直呼經典。

一名女網友在臉書「爆廢公社」分享自己的生活小事，她近日在買早餐的時候，有一位阿公正要走進早餐店，他直接和店員點了「三明治一份」，店員則回應他「實名制一下喔，謝謝，結果阿公沒反應過來，又再強調一次「三明治，不是十明治」，店員發現阿公疑似聽不懂，趕緊解釋「前面條碼掃一下喔，實名制，謝謝」。

沒想到阿公還是無法理解店員所說，又再次重複「我要三明治啦！不要十明治」，結果最後店員直接跟阿公借手機掃描加消毒，這宛如「冷笑話的劇情」讓一旁等餐的女網友回家的路上一直在想「不知道十明治好不好吃」。

網友看完也笑翻，「這完全可以」、「我要一個總匯十明治」、「我也是如此」、「好不好吃不知道，但是一定吃飽」、「這對話太經典了」、「感覺要跟蛇一樣下巴脫臼才能吃」，不過也有人認為「店員應該要說實聯制這樣比較好懂」。