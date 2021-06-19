快訊

網球／確定獲奧運男單門票 盧彥勳將在東京引退

不認同柯文哲「部分場館解封」 侯友宜：628前都沒條件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聽不懂實名制！女買早餐見「冷笑話劇情」上演 網喊對話太經典

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享自己在早餐店聽到的爆笑對話。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
網友分享自己在早餐店聽到的爆笑對話。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

國內新冠肺炎嚴峻，全台也持續在「三級警戒」，包括外出全程佩戴口罩，餐飲一律外帶，還有配合政府防疫，當出現狀況時疫調能追蹤，出入店家都必須要「實聯制」，但卻也因此出現不少紛爭和鬧出笑話，有一名女網友分享自己在早餐店等餐時，聽到一位阿公跟店員的「爆笑對話」，宛如冷笑話的劇情讓不少人直呼經典。

一名女網友在臉書「爆廢公社」分享自己的生活小事，她近日在買早餐的時候，有一位阿公正要走進早餐店，他直接和店員點了「三明治一份」，店員則回應他「實名制一下喔，謝謝，結果阿公沒反應過來，又再強調一次「三明治，不是十明治」，店員發現阿公疑似聽不懂，趕緊解釋「前面條碼掃一下喔，實名制，謝謝」。

沒想到阿公還是無法理解店員所說，又再次重複「我要三明治啦！不要十明治」，結果最後店員直接跟阿公借手機掃描加消毒，這宛如「冷笑話的劇情」讓一旁等餐的女網友回家的路上一直在想「不知道十明治好不好吃」。

網友看完也笑翻，「這完全可以」、「我要一個總匯十明治」、「我也是如此」、「好不好吃不知道，但是一定吃飽」、「這對話太經典了」、「感覺要跟蛇一樣下巴脫臼才能吃」，不過也有人認為「店員應該要說實聯制這樣比較好懂」。

早餐 實名制

延伸閱讀

黃珊珊：精準疫調阻斷感染源 萬華1確診帶出5接觸PCR陽

眼鼻下巴全不一樣！ 網紅迅猛龍特蕾莎直播中意外曝光真面目

龍海公司送便當三明治給后里防疫警 全國已捐5000份

摩斯「蔬菜袋著走」出組合包！APP訂餐滿399免費外送

相關新聞

故宮神翻譯黃庭堅草書 網友驚：竟是一篇廢文

北宋時期著名書法家黃庭堅的書法作品至今仍有許多完整保留下來，國立故宮博物院南部院區近日在臉書分享其作品《致立之承奉》，並將草書文言文翻譯成白話，未料卻引來許多網友回應，驚訝表示「發個廢文也能變藝術名品」，甚至有人發現該篇文章甚至有40多人蓋章認證。

聽不懂實名制！女買早餐見「冷笑話劇情」上演 網喊對話太經典

國內新冠肺炎嚴峻，全台也持續在「三級警戒」，包括外出全程佩戴口罩，餐飲一律外帶，還有配合政府防疫，當出現狀況時疫調能追蹤，出入店家都必須要「實聯制」，但卻也因此出現不少紛爭和鬧出笑話，有一名女網友分享自己在早餐店等餐時，聽到一位阿公跟店員的「爆笑對話」，宛如冷笑話的劇情讓不少人直呼經典。

什麼餐廳叫了外送品質依舊甚至更好？網推1店：像內用一樣

國內疫情嚴峻，多數民眾都待在家中防疫，為了避免外出增加染疫風險，就連三餐也都叫外送。日前就有一名網友在PTT中PO文提到，自己連續吃了好幾天的外送，原本好吃的店，因為不是在現場用餐，水準體感都有降一點，於是他就好奇詢問廣大網友「哪種熱食或哪家店叫外送，還是能維持品質？」

看時間都剛好是4:44！她嘆「毛毛的」 網反喊恭喜：天使來了

在東方國家中，因數字「4」的諧音與中文裡的「死」相近，而被認為是不吉利的象徵，不少人在日常生活都會盡量避免使用。而一名網友就分享，自己每次抬頭看時間時，常常都恰好看見「4:44」，讓她相當害怕。不過話題曝光後，意外引來內行人士分享「4」的另一層意義，引發熱議。

他吃西瓜沾這一物 網友見狀驚：以為在吃土

每到夏天就有許多當季的水果上市，例如西瓜、芒果、荔枝等，清涼香甜讓人大快朵頤，有些人習慣吃水果時會沾粉或沾醬來增加風味，一名網友在臉書分享自己吃西瓜的樂趣，他沾了厚厚一層「美祿」享用，照片一出也讓其他人看了笑翻「我以為這才月中就要吃土了」。

如何切洋蔥不會淚流滿面？ 內行人傳授6大撇步

相信許多家庭主婦或喜愛做料理的人都會遇到一個問題，就是切洋蔥，因為每次切都會流眼淚，網路上也有撇步教導怎麼處理才不會淚流滿面，甚至還有切洋蔥神器，讓婆婆媽媽們在處理時不怕頻頻掉淚。臉書「爆怨2公社」就有網友發文求助切洋蔥的方法，貼文一出就有行家傳授訣竅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。