他吃西瓜沾這一物 網友見狀驚：以為在吃土

每到夏天就有許多當季的水果上市，例如西瓜、芒果、荔枝等，清涼香甜讓人大快朵頤，有些人習慣吃水果時會沾粉或沾醬來增加風味，一名網友在臉書分享自己吃西瓜的樂趣，他沾了厚厚一層「美祿」享用，照片一出也讓其他人看了笑翻「我以為這才月中就要吃土了」。

原PO在臉書「全聯消費經驗老實說」貼出一張照片，只見他將幾塊切塊的西瓜放入一碗未沖泡的可可粉「美祿」裡，沾上厚厚的一層品嘗，他也好奇地想問鄉民們，「有沒有朋友跟我一樣美祿買來不是用泡的，而是乾吃、沾水果等等的吃法」。

特殊吃法也讓引來正反兩極評論，「我以為是吃土」、「吃水果沾美祿，無法接受」、「看起來好像黑糖喔」、「正在吃西瓜，馬上拿美祿出來沾，怎麼說咧？是不難吃啦，但感覺好奇怪哦」、「第一次看到，不會太甜嗎？」、「若水果不夠甜好像可試試」。

也有網友分享自己喜愛的吃法，「買肉鬆配芒果，同道中人」、「可以試試蚵仔麵線上面撒一層美祿，然後再加蒜蓉辣椒」、「紅西瓜還是灑鹽最好吃」、「冰鮮奶/冰淇淋+美祿粉也很好吃」、「可以改芝麻醬」、「烤土司煉乳美祿」。