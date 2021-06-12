一顆好吃的粽子一定要有哪些餡料？ 網友：沒有「它」沒靈魂

端午連假即將到來，不少人都會依照傳統吃粽子慶祝，今（12）日就有一名網友在PTT中PO文提到，除了糯米跟粽葉外，他認為粽子要好吃的關鍵在「餡料」，並別出10項常見的配料好奇詢問廣大網友「一顆好吃的粽子一定要有哪些餡料？」

原PO在文中列出，肥豬肉、鹹蛋黃、香菇、菜脯、筍丁、蝦米、花生、魷魚乾、栗子、芋頭、香菜等配料，並表示粽子若要好吃，取決於裡面包的是哪些餡料，於是就問道「大家會選哪個呢？」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言回應，「一定要有大塊肥肉和鹹蛋黃」、「香菇、豆乾、蘿蔔乾、蝦米，這樣就夠了」、「要有干貝」、「豬肉跟花生就夠了」、「香菇應該排第一」、「一定要有蛋黃」、「不要魷魚乾，牙齒不好很難咬」、「一定要有蛋黃和三層肉」、「蛋黃！沒蛋黃的粽子沒有靈魂」、「每次吃粽子就是最期待裡面的蛋黃，如果吃到沒有蛋黃的，就會覺得很失望」、「花生配滷豬肉真的是絕頂搭配」。