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物流爆炸！取貨包裹自己找 超商整間滿滿「開放式貨架」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，OK超商設立開放式的取件區，讓消費者自己找到包裹後，再去櫃檯結帳。 圖擷自facebook
一名網友分享，OK超商設立開放式的取件區，讓消費者自己找到包裹後，再去櫃檯結帳。 圖擷自facebook

國內疫情嚴峻，不少民眾都待在家中網購，避免親自外出增添染疫風險，全台各地配送的包裹件數大增，除了物流業者忙翻天，協助寄收件的超商店員工作量也增加不少。一名網友就分享，他發現一間OK超商的店面，有一半以上的面積都改為「開放式貨架」，照片曝光後引發討論。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」發文表示，他發現附近的OK超商，特地設置一處「網購包裹取件」的區域，面積幾乎佔了整間超商的一半，消費者若要取貨，需自行至取件區尋找後，再拿去櫃檯掃條碼結帳，超商似乎已成為「交貨店面的附屬商店」，讓他直呼「恭喜OK超商找到自己的定位」。

原PO隨後也貼出該超商的照片，從畫面中可以看見，超商擺放著一排排開放式的貨架，大小不一的包裹幾乎塞滿架上的空間，且包裹依照手機沒碼排放，而一旁的天花板則掛著「取件區」的說明看板，清楚寫著取貨的步驟及方式。

貼文曝光後，網友紛紛回應「一間被超商耽誤的倉儲物流中心」、「自己找貨感覺很有趣」、「有點像中國集貨站的概念，只是兼賣吃的」、「我取貨的時候還是會買個東西，不然覺得不好意思」、「這樣對他們來說方便省時很多」、「OK的定位讚啦，自己找貨真的比較快」等，稱讚OK超商的作法。

有人則點出「OK集團本身就是從物流起家的，所以這個經營手法算是相當聰明」、「他們好像本來就是物流公司」、「OK能生存主要都是做包裹收發的」；不過也有少數人憂心「開放空間感覺東西很容易被偷走」、「其實對帶小孩的媽媽去取貨很不方便」、「這很吃店員跟客人的品質，我家附近的ok店員常常讓我的貨被別人拿走，因為有個人的電話後三碼跟我一樣」。

超商 網購 疫情

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