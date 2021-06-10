iPhone SE、12 mini哪款適合送長輩？ 網曝2關鍵：夠用就好

iPhone最新技術以「Face ID」解鎖是既迅速且便利，但對習慣用「Touch ID」方式解鎖的果粉或長輩來說，卻未必是加分功能。日前，就有一位女網友詢問大家「iPhone 12 mini 或 SE，該買哪個送長輩比較合適？」文章一出，立刻引起網友討論。

這名女網友在Dcard以「幫媽媽買新手機SE or 12 mini」為題發文，她表示媽媽現在用的是iPhone 6金色，「從2014年用到現在一直不肯換，回line什麼的都等好久」，而她自己還是學生，一個月領幾千塊的研究生薪水，「媽媽平常只會用手機傳line回訊息、打電話而已，不太會用手機拍照，看起來用SE很夠，但又怕買一台A13晶片，我媽又會用很久很久，等到7年後根本不堪使用，所以在考慮要不要買新一點的晶片」。

原PO好奇詢問網友「A13跟14的晶片會差很多嗎？」，由於媽媽的需求是希望「小一點、不要太重的手機」，因此目前是考慮iPhone SE及12 mini這2款手機，希望網友們能給她一些建議。

文章引起許多網友留言，支持送12 mini的網友們表示，「買新不買舊，當然12 mini」、「如果覺得會用很久，要不要買12 mini？畢竟以後過幾年也要5G了」、「比較會建議妳買12 mini，畢竟5G手機可以多用幾年」、「不要SE，除非不常用，不然這個電力（續航力）真的會想撞牆」。

另一派支持原PO選SE的網友們則認為，「媽媽輩建議SE就很夠用，因為長輩用Face ID會碎唸麻煩，他們已經習慣觸控了，我是過來人」、「我選SE，我爸才50幾（歲）但他是3C白痴，我覺得給他用沒有home鍵的手機，他完全不會用，而且長輩用到的功能、需求也沒有很多，我覺得SE已經便宜又夠用了」、「指紋解鎖比較方便，如果媽媽對手機本身沒什麼要求的話，SE就很夠用～」。

對於要挑哪款手機送給長輩，網友們主要考量的點分別是「螢幕大小」及「長輩的使用習慣」，有人提到「其實這兩款晶片對於日常使用差不多，我覺得可以看妳媽媽想用Face ID或者想繼續用Touch ID」、「對妳媽媽來說，晶片是新是舊應該沒差吧！主要是能用、用得順就好，如樓上所講，就是看媽媽喜歡哪種解鎖買哪隻，有買手機給媽媽的心是很棒的，但也要斟酌一下自己的荷包」、「除非媽媽的手比較小，不然有年紀了螢幕是越大越好」、「如果長輩有老花，建議不要買螢幕太小的」。