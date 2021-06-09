浴室發霉該買除濕機嗎？ 網推「3神器」省錢有效

台灣氣候暖濕，加上最近連日大雨，室內難免濕氣較重，若是情況嚴重一些可能還會出現發霉情形。近日一名網友發文詢問「浴室除濕神器」，貼文引起熱烈回應。

原PO在Mobile01討論區發文「浴室一直發霉要不要買除濕機？」，他在文中說明家人因為工作需要租了一間套房，雖然每次洗澡完都會弄乾地板，但住了一段時間卻遇到浴室發霉的狀況，「廁所牆上和地板磁磚連接處都長出霉菌。」

原PO建議家人應該買除濕機，對方則因打算購買空氣清淨機，「如果各買一台，這樣空間會太窄。」居住環境長期潮濕也會影響健康，但租屋處空間又不太夠，讓原PO頭痛詢問網友「大家還有什麼解決方法？」

貼文一出引起熱議，許多網友支持買除濕機，「都潮濕成這樣了，除濕機很需要吧」「現在大部分除濕機都有空淨功能，空淨機只是讓空氣變好，對抑制浴室長霉沒啥功效」、「有些套房對外窗還是走廊通道，濕氣根本散不出去，除濕機是必備的」、「濕氣高的時後將除溼機放到廁所，每天進去浴室時那種空氣清淨又不悶，浴巾乾爽舒服，可不是換氣扇或是大窗戶能替代的」。

另有內行網友建議可以使用「三神器」，就是刮刀、吸水拖把與風扇，省錢又有效，「先用刮刀把地板的水刮到排水管，然後用拖把把地拖乾，牆壁用抹布擦乾，最後再用風扇吹個半小時」、「先買刮刀，一洗完澡後把地板刮乾⋯⋯」、「刮刀 (刮除牆壁水蒸氣) + 吸水膠棉拖把 (吸乾地板上的水) + 去霉凝膠 + 水垢清潔劑 + 除濕機」、「可以再買一台電扇把浴室地板吹乾，會更不容易發霉」。