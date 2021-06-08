喝紅茶沒味道！他疑「失去味覺」狂加辣椒 結局曝光網笑翻

疫情尚未趨緩，民眾減少外出活動避免染疫。近日一名網友發文分享喝早餐店紅茶發現沒味道，以為確診導致「味覺喪失」，害他狂在蛋餅裡加辣椒，結局曝光笑翻網友。

原PO在FB社團「爆廢公社」發文，他在文中說明昨（7日）早上買了蛋餅跟紅茶，睡眼惺忪之際喝了一口紅茶，紅茶味道讓他嚇傻又再喝了一口，「完蛋了，竟然像白開水一樣。」原PO以為自己出現確診症狀之一的味覺失調，「我開始思索我這幾天的足跡，夭壽！我去哪？有沒有碰到誰⋯⋯。」

原PO在慌亂之際轉念一想，「就算真的中鏢了，也要先吃飽吧！」他打開蛋餅並加入大量辣椒，「反正已經沒有味道了。」沒想到原PO吃了一口後直呼「辣死我了」，「喝一口紅茶…其實它是有味道的，只是是微甜的⋯⋯。」雖然是誤會一場，原PO坦言「當時的我害怕極了」，也呼籲餐飲店老闆，「不要隨意更改餐點的口味，就算做好了也請再試一下味道。」

貼文一出引起熱烈迴響，許多網友分享誤會一場的事蹟，「說不定是老闆分不出味道了」、「你不是一個人XD（剛剛午餐吃飯我也懷疑我中鏢）高麗菜沒味道，吃了一口肉⋯⋯好鹹！」、「那天⋯⋯我煮了一桶忘記加糖的綠豆湯，好多客人喝了嚇到，誤以為自己中獎了」、「我兒子前幾天感冒。他說起床的第一件事就是看看自己有沒有味覺」、「老闆只是忘記加糖而已」。