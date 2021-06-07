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客人棄「近千元」點單 外送員樂翻：吃過第一貴的員工餐
國內新冠疫情險峻，餐廳都已經取消內用，使許多長時間待在家的人，都會選擇以叫外送的方式點餐，這樣不但讓訂單量大幅增加，更讓外送員送餐的時間拉長。對此便有外送員分享，送餐送到一半時遇到客人棄單，結果拿出明細一看，都覺得自己賺到了。
原PO在臉書社團「UberEats全台討論區」發文說明，非常感謝猴急的客人取消了訂單，才讓自己享受到從開始跑外送到現在以來「第一貴的員工餐」。從原PO貼出的照片上可以看到，本次訂單的餐點總價值逼近一千元，因客人等不及而棄單，結果成了外送員的員工餐。
此文一出，便有許多網友紛紛回應「吃過兩桶八塊炸雞的＝＝沿路分送還是送不完」、「員工餐吃太好嚕！真的賺到」、「哇！這間是知名港式飲茶吧，好爽」、「這下真的舒服了，吃爆」、「我吃過三千多的，吃了三天都吃不完」、「吃過鼎泰豐3000多的路過…發給一堆人還發不完」、「這種高級棄單真的不會不爽XD反正也沒虧哈哈哈」。
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