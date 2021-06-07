快訊

專家建議封城！柯文哲：若宣布明封城 國道晚上一定全塞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他買薯條揭「外送員偷吃真相」 網嘆：說好的塞爆呢

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情期間許多民眾依賴美食外送平台解決三餐需求，近日一名網友發文澄清「外送員沒有偷吃薯條」，貼文引起熱議。示意圖／Ingimage
疫情期間許多民眾依賴美食外送平台解決三餐需求，近日一名網友發文澄清「外送員沒有偷吃薯條」，貼文引起熱議。示意圖／Ingimage

疫情期間，民眾為減少出門多自煮或依賴美食外送平台來解決三餐。近日一名網友發文分享，他與家人去速食店外帶薯條，發現份量較內用少了許多，才發現「外送員其實沒有偷吃薯條」，貼文引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文「大家都誤會了 外送員其實沒有偷吃薯條」，他說明自己沒有訂過外送，但過去曾看過有網友發文分享在外送訂單上備註「外送員不要再偷吃薯條」，該貼文也獲得許多留言附和。近日他與家人親自去麥當勞外帶套餐，回家打開包裝後發現份量相當少，「這就是我還沒開始吃的中薯⋯⋯。」份量差距如此大讓原PO相當意外，「以前真的沒有這麼少，可能店員怕我們防疫在家會變胖子。」他以親身經驗幫外送員洗刷偷吃冤屈，「啊⋯大家都誤會外送員了，他們沒有偷吃。」

貼文一出引起討論，部分網友回應也有遇過薯條份量超少，「實際上份量是一樣的，只因為變軟所以看起來變少吧？」、「麥當勞不是都有貼防開封的貼紙」、「我是麥當勞重度愛好者，但他們薯條確實常常沒裝滿，就像你這樣誇張，我已經習慣了」、「但我的玉米湯真的被偷喝過，拿到打開裡面只有玉米，袋子也沒有灑出濕掉的痕跡」、「麥當勞中薯的份量最近真的銳減，說好的塞爆呢？」、「我之前是麥胞，我站薯站的時候我都會用很多，但都會被經理罵，叫我重新剷，然後我就再也沒站過薯站了」。

也有內行網友解釋外送員根本沒有時間偷吃薯條，「外送員接單到達指定地點停車，然後等餐點做完，之後拿到餐點回到車上，把餐點放好，啟動，就已經花很多時間了。還要送到然後打電話給你，送上去或等你來拿。比較有責任心的外送員碰到你餐點才幾秒，根本就沒時間吃你的東西」。

一名網友發文分享去麥當勞外帶套餐，發現薯條份量相當少，貼文引起許多網友共鳴。圖／取自Dcard
一名網友發文分享去麥當勞外帶套餐，發現薯條份量相當少，貼文引起許多網友共鳴。圖／取自Dcard

外送員 薯條 麥當勞 Dcard

延伸閱讀

防疫送餐新方法！外送員將餐點「放這裡」直送客人手中

訂外送炒麵卻吃到香菸 網見照片崩潰：超噁

暴雨跑外送收到客人「整袋1元零錢」他點完氣炸：良心在哪

遲遲拿不到餐點？曝店家「拖單手法」外送員嘆：直接轉單

相關新聞

客人棄「近千元」點單 外送員樂翻：吃過第一貴的員工餐

國內新冠疫情險峻，餐廳都已經取消內用，使許多長時間待在家的人，都會選擇以叫外送的方式點餐，這樣不但讓訂單量大幅增加，更讓外送員送餐的時間拉長。對此便有外送員分享，送餐送到一半時遇到客人棄單，結果拿出明細一看，都覺得自己賺到了。

獨居女防疫「整整3週」關小套房！ 她崩潰：好久沒面對面講話

國內疫情大爆發至今已經將近一個月，許多公司已宣布讓員工居家辦公，讓許多人都開始待在家中不外出，形成自主封城現象。而日前卻有一名在北部獨居的網友分享，自己已經快被悶壞，因為長期關在小空間裡，對身心都是一大折磨，便想好奇的詢問網友「有沒有女孩也是一樣北漂自己租小套房的？」

他買薯條揭「外送員偷吃真相」 網嘆：說好的塞爆呢

疫情期間，民眾為減少出門多自煮或依賴美食外送平台來解決三餐。近日一名網友發文分享，他與家人去速食店外帶薯條，發現份量較內用少了許多，才發現「外送員其實沒有偷吃薯條」，貼文引起網友熱烈討論。

變頻冷氣天天吹12小時以上 他收電費單被嚇到

夏天到了，外面天氣越來越炎熱，每天白天高溫動輒接近40度，加上疫情影響，多數人都只能窩在家，又擔心一直開冷氣會讓電費暴漲。有網友分享，他去年改裝國際品牌的變頻冷氣，今年5月平均平日冷氣開12小時、假日24小時，收到電費單後直呼「真的省電」。

她曝最懷念泡麵口味「找不到了」 網友直呼：童年記憶中的味道

台灣許多泡麵口味都相當獨特，除了歷久不衰的品牌外，也有一些品項是默默消失在市場上。有網友貼出一款懷舊泡麵，直呼「吃過這款泡麵的人應該都要30歲了吧」，釣出許多網友共同回憶，直言「童年最愛的泡麵口味」。但多數網友也都澄清，自己才20餘歲。

搭計程車打折、買水果送芒果！台人致謝日人網哭爆

日本政府日前贈送我國120餘萬劑疫苗，指揮中心也於記者會上感謝日本的協助，不少台灣網友更是大讚日本雪中送炭的行為，直呼疫情後一定要最先去日本玩。知名部落客Choyce分享，他在台灣工作的日本好友接連遇到暖心事，包括搭計程車打折、買水果店家送芒果等，讓日本好友感動得說不出話來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。