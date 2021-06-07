聽新聞
test
0:00 / 0:00
他買薯條揭「外送員偷吃真相」 網嘆：說好的塞爆呢
疫情期間，民眾為減少出門多自煮或依賴美食外送平台來解決三餐。近日一名網友發文分享，他與家人去速食店外帶薯條，發現份量較內用少了許多，才發現「外送員其實沒有偷吃薯條」，貼文引起網友熱烈討論。
原PO在Dcard發文「大家都誤會了 外送員其實沒有偷吃薯條」，他說明自己沒有訂過外送，但過去曾看過有網友發文分享在外送訂單上備註「外送員不要再偷吃薯條」，該貼文也獲得許多留言附和。近日他與家人親自去麥當勞外帶套餐，回家打開包裝後發現份量相當少，「這就是我還沒開始吃的中薯⋯⋯。」份量差距如此大讓原PO相當意外，「以前真的沒有這麼少，可能店員怕我們防疫在家會變胖子。」他以親身經驗幫外送員洗刷偷吃冤屈，「啊⋯大家都誤會外送員了，他們沒有偷吃。」
貼文一出引起討論，部分網友回應也有遇過薯條份量超少，「實際上份量是一樣的，只因為變軟所以看起來變少吧？」、「麥當勞不是都有貼防開封的貼紙」、「我是麥當勞重度愛好者，但他們薯條確實常常沒裝滿，就像你這樣誇張，我已經習慣了」、「但我的玉米湯真的被偷喝過，拿到打開裡面只有玉米，袋子也沒有灑出濕掉的痕跡」、「麥當勞中薯的份量最近真的銳減，說好的塞爆呢？」、「我之前是麥胞，我站薯站的時候我都會用很多，但都會被經理罵，叫我重新剷，然後我就再也沒站過薯站了」。
也有內行網友解釋外送員根本沒有時間偷吃薯條，「外送員接單到達指定地點停車，然後等餐點做完，之後拿到餐點回到車上，把餐點放好，啟動，就已經花很多時間了。還要送到然後打電話給你，送上去或等你來拿。比較有責任心的外送員碰到你餐點才幾秒，根本就沒時間吃你的東西」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言