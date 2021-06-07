搭計程車打折、買水果送芒果！台人致謝日人網哭爆

日本政府日前贈送我國120餘萬劑疫苗，指揮中心也於記者會上感謝日本的協助，不少台灣網友更是大讚日本雪中送炭的行為，直呼疫情後一定要最先去日本玩。知名部落客Choyce分享，在台灣工作的日本好友接連遇到暖心事，包括搭計程車打折、買水果店家送芒果等，讓日本好友感動得說不出話來。

中央流行疫情指揮中心4日表示，日本政府提供124萬劑AstraZeneca疫苗，值此疫情艱難，且全球疫苗產能供不應求之際，對於日本即時提供這批COVID-19疫苗，給予台灣國內疫情防治極大幫助，向日本政府與人民表達誠摯謝忱與感佩。

而部落客Choyce則與臉書專頁發文表示，他在台灣工作的日本好友近日接連遇到暖心事，好友日前搭乘計程車費用160元，他拿出200元，司機卻找回100元，並豪爽地說「謝謝日本！」

另一位日本好友在住家附近的水果店消費，結帳時老闆還多送一顆芒果，詢問原因老闆也說「謝謝日本！」

Choyce表示，「台灣人的友愛，日本朋友都感動得說不出話來，謝謝台灣朋友善待在台日本人，這是最美的風景」。他也說，「真正的外交不能只靠政府，更要加上你我每個人的努力，看看司機大哥與水果店大叔就知道，他們為我們示範真正的國民外交」。

其他網友也分享許多與日本友好的故事，留言「日本人來給老公看診，老公直接出示台日友好的圖，日本人很害羞的笑笑，離開前也跟老公說聲謝謝」、「之前在日本工作，晚上加班沒車子搭，坐計程車回家，司機聽到我是台灣人就沒跟我收費了，跟我說謝謝台灣311時的幫助」。

還有人說「前年去日本玩，入園買票時，售票員知道我們是台灣人，馬上站起來對我們90度鞠躬，感謝台灣311幫忙」、「前幾年去日本旅遊，遇到當地一位阿公很慎重的道謝311時台灣的援助，即便語言不通仍感受的滿滿的誠意」。