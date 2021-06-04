一起床「3萬元紓困金入帳」 他貼申請過程：非常好過！

行政院推出的紓困4.0，將對許多因疫情受衝擊的弱勢勞工、農漁民等發放紓困現金，且首波紓困現金自今（4）日開始自動入帳，預計共有360萬人的紓困金匯入個人帳戶，對此，便有網友分享自己即在今（4）日早上8點多「就已領到3萬元整」。

原PO在Dcard上的COVID-19板發文說明，自己是在家的工作室接案子，去年跟著家人保職業工會，就剛好跟上政府的紓困補助，申請後馬上就領到，而今年也不用再去申請，紓困金就會自動入帳。對此，原PO也在內文中貼出去年及今年申請到的「入帳截圖」，並說明去年申請的「非常好過」，而今年的補助也直接沿用去年資料，直接入帳，讓他不禁直呼「最幸運的應該就是我吧」。

原PO也在貼出去年(上圖）及今年（下圖）申請到的紓困金入帳截圖。 圖／Dcard

針對領取紓困補助的身份，原PO也補充道，自己屬於「無一定雇主及自營工作者」，要領到這個三萬的話，就必須沒有僱用，且有自行投保公會三個月以上，保額要在最低額度2.4萬元，高於的話只能領1萬。

本站整理紓困4.0的資訊懶人包《整理包／我領得到補貼嗎？紓困4.0發給哪些人一次看》，行政院也在本月3日通過紓困4.0預算，預計將補助範圍再擴大，包括個人7大類、事業及產業等，皆能再申請紓困補助。