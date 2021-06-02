他問「哪種在家運動最讚」 網狂推兩項：五分鐘爆汗

疫情嚴峻，防疫期間民眾為皆減少出門，避免疫情擴散。但長期待在家可能會因缺乏運動導致憂鬱、健康不佳等狀況，因此一名網友便發文詢問「在家做什麼運動最爆汗」，希望可以在家保持運動習慣，貼文引起熱議。

原PO在PTT發文「在家做什麼運動最爆汗」，他在文中說明剛把塵封已久的競速跳繩拿出來，運動沒多久就全身是汗，「不用五分鐘，全身濕透，但腳底板好酸。」他也好奇其他網友在家都如何保持運動習慣，「不知道大家在家運動，什麼樣的簡單運動最爆汗？」他也指出每天在家希望可以有不同的活動「讓頭腦醒一些」。

貼文一出引起熱烈討論，許多網友紛紛回應，其中「跳繩」、「健身環」最多人推薦，「健身環真的爆汗」、「跳繩呀！五分鐘就爆汗」、「絕對健身環⋯」、「跳繩啊，如果不會吵到樓下」、「跳繩鞋子要挑一下，以免足底筋膜炎」。部分網友則推薦家事運動法，「瘋狂做菜」、「幫狗狗洗澡⋯」、「掃地、擦地、煮飯、全屋消毒」、「打掃不開冷氣」、「做家事洗東洗西、吸地拖地、擦東擦西」。