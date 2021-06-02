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問煮泡麵必加蛋？答案一面倒 釣出老饕分享「銷魂吃法」

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖／ingimage授權
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防疫期間居家作業囤糧，處理方便的泡麵成為許多人的第一選擇。有網友好奇問「泡麵會加蛋的人多嗎？」，回應一面倒「加蛋才是真理」，還有老饕分享銷魂吃法，讓人有120%的滿足。

一位網友在《PTT WomenTalk板》提問「泡麵會加蛋的人多嗎？」，原PO表示，防疫期間應該很多人選擇吃泡麵，自己的處理方式，如果用煮的就連蛋一起下去煮，用熱水沖泡就加溫泉蛋，「想知道泡麵一定會加蛋的人多嗎？」

貼文一出，答案呈現一面倒，「泡麵不加蛋，能吃嗎？」、「煮泡麵加蛋才好吃」、「泡麵不加蛋，根本是汙辱泡麵吧」、「沒蛋寧可不吃」。有人表示不僅加蛋，還限定「要半熟」、「加爆，我現在一次都加4顆，超爽der，有時候會再額外加2顆溏心蛋，舒服」。

網友也分享處理方式，「我都加散蛋，讓它變雞蛋湯」、「一顆直接打下去，一顆打成蛋花放下去」；另有吃貨級網友分享更銷魂做法，「搞兩顆溫泉蛋，下熱水兩分鐘，加點料酒、香油，再一點點的雞精與糖；吃完麵滿足，喝完湯滿足，兩顆熱騰騰的溫泉蛋蛋黃入口即化，就像在喝蛋黃濃湯一般，滿口濃郁芬芳，還能喝整整兩口，更是120%滿足」，還貼心附上實品照，讓人看了垂涎欲滴。

圖擷自《PTT WomenTalk板》
圖擷自《PTT WomenTalk板》

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