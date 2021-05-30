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泡麵調味包全加太重鹹？ 老饕2吃法解救

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情期間宅在家，泡麵成了三餐好夥伴。示意圖／聯合報系資料照片
疫情期間宅在家，泡麵成了三餐好夥伴。示意圖／聯合報系資料照片

疫情期間宅在家，泡麵成了三餐好夥伴，近日有網友在PTT以「大家吃泡麵醬料包都加多少？」為題發文，他認為如果醬料全加會太鹹，不知道怎麼吃才更美味，結果吸引老饕留言「兩種」讚不絕口的吃法。

原PO發文寫下：「小弟本身吃泡麵醬料包都加三分之一，因為全加味道真的很重而且很鹹，大家都加多少？」

對此底下網友紛紛表示：「全加，湯喝完，反正肥宅人森也就這樣了」、「一半」、「如果是炸醬麵，醬料放三分之一，再加一些水」、「all in，湯不喝」。

也有許多人認為「多加料」以及「油包不加」是好方法，網友指出：「粉包全下，油包不加」、「全加，加水加料加蔬菜就不會太鹹」、「多加二倍水的就好了啊，湯放那麼少當然鹹」。

PTT 泡麵

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