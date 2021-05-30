「出去玩的搭染疫直達車下地獄！」 潔哥怒了：自私的下等人

新冠肺炎疫情嚴峻，本土病例和死亡人數不斷增加，雙北醫療量能相當吃緊，醫護人員為了救治患者疲於奔命，讓人相當不捨。一名外送員在臉書上PO文表示接到一份訂單，原來是有好心人訂了100杯飲料想送給醫護人員，讓他相當感動，但貼文也引起兩派網友的激辯。

2021-05-28 16:15