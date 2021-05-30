「出去玩的搭染疫直達車下地獄！」 潔哥怒了：自私的下等人
本土疫情嚴峻，政府也呼籲非必要「盡量別出門」，不過還是有民眾趁著空檔外出遊玩。對此，一向心直口快的實況主「潔哥」李秉潔也說重話：「預祝這一些人搭染疫直達車下地獄」，她更批他們自己染疫就算了，還完全沒考慮親友，根本是「自私的下等人」。
李秉潔昨（29）日在臉書寫下：「除非必要別亂跑，也請不要白目跑出去玩，這個時機點出去玩的，我都預祝這一些人搭染疫直達車下地獄！有人說我嘴臭，怎樣我就臭！」她更表示每天確診個案都幾百例了，這時候出去玩的人根本只想到自己，「都是自私的下等人啦！這一些人請直接染疫往生送去燒毀，不要拖累大家，謝謝」。
對此，底下不少留言表示支持：「就真的一堆不怕死的人啊！又怪東怪西，頭殼有毛病」、「今天不得已還要上班，我也超想宅在家」、「跟上週末相比，一堆人跑出去，傻眼」、「早上好像還是很多人開車出遊，我實在不懂這些人是怎樣」。就連網紅鬼才阿水也現身回應：「乖乖宅在家打電動救台灣」。
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