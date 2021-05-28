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好市多「防疫流程」曝光讓他大讚完善 網推：很確實

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多入場前的QR Code很大一張，讓顧客不用擠在一起掃描。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」
好市多入場前的QR Code很大一張，讓顧客不用擠在一起掃描。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」

疫情警戒提升第三級後，許多公司行號開始居家上班，政府也呼籲民眾盡量待在家裡，沒事不要外出，但為了添購民生用品還是不得不出門。一名網友日前到美式大賣場好市多購物，大讚業者防疫措施做得非常完善，他把過程分享到臉書上，引來不少人熱議。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，前幾天到好市多採買時，進場前就看到QR Code海報很大一張，站遠一點2公尺外都能掃得很清楚，顧客不用擠在海報前，也就不用擔心會有群聚感染的風險。

消費完要結帳時，前一名顧客結完帳就會有店員立刻將輸送台消毒，然後下一位客人才能將商品放上去，或者商品放推車內，再將條碼朝上，直接掃碼零接觸更安全；另外會員卡直接拿給店員掃描，不需要再將卡片交給員工，可以減少多餘的接觸。

雖然每輛推車的手把都會有員工消毒，但原PO會自帶酒精再清潔一次才使用，也會戴一次性手套，畢竟多一份防護也比較安心。他說賣場裡的人不多，但還是趕緊買完趕快離開，「若不是家中已經缺糧，網購配送塞車，也不會冒險出來覓食。」

貼文讓不少人大讚防疫做得完善，「覺得Costco防疫做的很好，管制進場也很確實」、「那個QR Code好大！這樣不用大家擠著靠近拍」、「新莊是東西完全不下推車，直接在車上刷條碼，然後推走」、「好市多真的很用心，相信還有很多其他我沒有看到細節，疫情期間，不得已要購物，謝謝他們的用心」；但也有人表示「即便如此，我仍然不敢去」、「盡量可以不去就不去」、「人潮多很難做到保持社交距離，能不去不就不去，或是『少去、多買』」。

員工不斷在輸送台上噴酒精消毒。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」
員工不斷在輸送台上噴酒精消毒。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」

新冠肺炎 好市多 酒精

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