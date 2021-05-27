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同間店發票連中三張 她喊中獎率好高：繼續補貨！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享自己在同一間連鎖超市消費，3、4月份竟一次中了三張發票。示意圖／本報系資料庫
一名網友分享自己在同一間連鎖超市消費，3、4月份竟一次中了三張發票。示意圖／本報系資料庫

財政部日前公布最新一期3、4月份統一發票中獎號碼，不少民眾陸續拿起累積的發票對獎。而一名網友就分享，自己在同一間連鎖超市消費，一次中了三張發票，讓她驚喜直呼「明天再去補貨」，引發討論。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」社團發文，貼出自己對發票的手機截圖畫面，其中可見原PO在3、4月份的統一發票獎項中，一共中了三張六獎200元及一張雲端發票獎500元，中獎金額總計1100元。

而在原PO貼出的四張中獎發票中，有三張均為在全聯消費，讓她驚喜地說「生活中小確幸，全聯中獎率高」，並稱明天還要繼續去全聯補貨。

原PO貼出自己中獎的截圖畫面。圖擷自facebook
原PO貼出自己中獎的截圖畫面。圖擷自facebook

貼文曝光後，許多網友紛紛留言「好幸運，四張耶」、「全聯的發票中獎率的確高」、「別人的發票總是不讓人失望」、「我也是在這中的」、「太幸運了」、「財神一直去找你」、「從沒中過，表示羨慕」、「這大概是我一年的中獎量」等，羨慕原PO的好運氣。

不過不少人也提到「不要囤貨，缺貨才買」、「確診者也都去，中獎率也很高」、「中獎率是指發票還是新冠肺炎」、「確診足跡也很高喔」、「中獎好像雙關」，提醒在疫情期間去賣場仍要特別謹慎；而原PO則在留言區回應，自己是因長期在家照顧病人，才需經常購買民生用品，並非無故外出。

統一發票 疫情 對發票

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