在家比出門更花錢？ 這10字引全場共鳴：一直逛一直買

新冠肺炎疫情持續延燒，全國三級警戒延長到6月14日，學校停課政策也同步延長，不少民眾除了減少外出機會，在生活、消費習慣上也做出改變。有女網友分享，即便因為疫情影響很少出門，但總覺得「錢沒有省下來」，不禁好奇道「所以你們在這波疫情下是省錢還是花錢了？沒有辦法開源，節流也好難啊」

一名女網友於《PTT》上以「待在家比以前省錢還是花錢？」為題發文，她表示「因為疫情幾乎都在家，不出門不打扮，本以為可以省錢，沒想到卻是『人在家中坐，貨從天上來』，各種手滑刷卡消費，好像永遠都有地方可以花錢的感覺」，對此原PO不禁感嘆「錢還是沒有省下來」。

網友們紛紛留言表示「有同感」，「更花錢，買很多吃的」、「花錢！網購、外送」、「我瘋狂的網購…」、「花錢！現在不能內用，就會跑去超市買要煮的東西，但很常會多買一些小零食，累積下來很可觀」、「一直買網拍，現在許多店家都提供免運」、「我覺得閒下來更想吃好吃的，就會花更多…」、「花錢。太無聊一直想可以搞什麼創意料理，買了一堆莫名其妙的食材和調味料」、「真的，蝦皮一直逛一直買，一直去便利商店取貨」。

但也有網友認為「待在家比較省錢」，「省錢啊，想吃好料的還不能花錢去吃」、「每天不用出門都吃泡麵，平均一包15-25元，一天伙食+水電瓦斯大概100元，偶爾買菜一把25元可加四次」、「比較省！除了生活必需品要網購之外就沒有其他消費行為了，以前沒事就出門打羽球、游泳，現在這些錢也都省下來了」、「省錢很多，主要是吃方面，化妝品卸妝品都幾乎用不到了」、「省很多…花正餐+零食錢而已」、「省錢，光是交通費就省了很多」、「這個月卡費目前為止比上個月少一個0」、「在家自己煮省很多…」。