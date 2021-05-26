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疫情共體時艱！ 他感恩「房東主動降租」 金額令眾網友超羨慕
疫情嚴峻，全台三級警戒延長至6月14日，不少民眾因為疫情影響無法正常出門工作，收入大減，房租問題也讓租屋族大傷腦筋。近日一名網友發文，分享佛心房東「主動降租」，而且降租金額之高羨煞一票網友。
原PO在FB社團「爆廢公社公開版」發文，他貼出與房東的對話紀錄，分享房東同意六月份租金「少收一萬」，七月份則視情況恢復正常租金。能夠遇到如此體貼的房東令原PO直呼「感謝我的房東，能共體時艱！非常感謝。」
貼文曝光後一票網友表示超級羨慕，「別人的房東大哥總是不會讓人失望」、「大部分房東會告訴你：疫情沒錢繳房租，經濟壓力大，沒關係⋯⋯你可以選擇退租呀」、「我房東還想漲價咧」。部分網友則無奈自家房東是銀行，「什麼時候銀行能打來告訴我房貸減半 ？」、「剛房東打來叫我繳錢，房東是玉山銀行」、「可惜房貸、車貸都不會延期，更不會減少」。
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