落實外送零接觸！ 他狂讚美女客人「100分防疫妙招」

台灣疫情仍未趨緩，許多公司皆採取遠距、分流上班，民眾避免外出也多依賴美食外送平台填飽肚子。近日一名外送員發文，表示送餐時遇到優質客人的「100分防疫妙招」，貼文引起熱議。

原PO在FB社團「外送員的奇聞怪事」發文，說明近日外送時遇到一位優質客人讓他念念不忘，「太可愛了！剛剛送到一個超漂亮小姐姐，她配合防疫可說是100分。」

客人戴上口罩取餐之外，因該訂單是現金付款需要找零，「她手裡紙杯放著500元鈔票，另一手拿酒精濕巾接過餐點。我拿了杯子的500元，把329元放進杯子裡。」原PO大讚客人的防疫妙招，落實零接觸保護自己也保護外送員，「這樣的客人我第一次遇到，真的要給她一個讚。」

貼文一出大票網友紛紛回覆，「如果是大叔就不會上來PO文了」、「是小姐姐就要給讚」、「戴上口罩就是漂亮小姐姐」、「人漂亮可是沒刷卡給99分」、「就算她下樓拿酒精，見面就先往你臉上噴兩下，你大概也會覺得酒精是甜的」、「畫重點，好可愛的女生！其他都廢話」、「如果是男的會說，快點啦是要多久，交易完秒忘全部的事」、「我遇過一次用心零接觸，是客人在他家落地窗內看我把餐點放在門邊的花台上，離開到車上後才開門出來取餐」。