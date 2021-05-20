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她買的鮪魚吐司竟加了「魔鬼級配料」 全網崩潰哭喊：不要！

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO美好早餐夢碎，鮪魚吐司竟加了「三色豆」。圖擷自Dcard
原PO美好早餐夢碎，鮪魚吐司竟加了「三色豆」。圖擷自Dcard

早餐是一天當中最重要的一餐，象徵著充沛活力的開始，台灣早餐店遍布，隨處可見中、西式料理小店，口味任君挑選。有網友分享，日前電話預約取餐，到了現場時卻發現購買的「鮪魚吐司」越看越不對勁，回家細看後令她直呼崩潰。

一名網友於《Dcard》上發文分享，日前早上打電話至附近的早餐店訂餐，點了一份鮪魚吐司，當原PO抵達店面時發現店家還沒來得及完成餐點，便站在一旁觀望，卻看見店員拿了一盒拌好的鮪魚開始製作吐司，其中卻有許多花花綠綠的配色，讓她十分困惑。原PO取餐後細看才發現裡面竟有「三色豆」，令她忍不住直呼「是玉米罐頭缺貨了嗎？」。

文章曝光後，網友紛紛哭喊道，「我會有點不爽，不想浪費食物，但三色豆麻煩先不要」、「要是我拿到這個絕對不會吃」、「店員要換要先說啊，我寧願餓死也不吃這食物」、「看起來完全沒食慾」、「三色豆才不是食物」、「第一次看到…」、「三種東西就是給我分開，不准給我在一起」、「鮪魚加玉米加洋蔥就已經小扣分了，還給我三色豆」、「這是魔鬼級配料吧！」、「我個人不排斥三色豆，但不能出現在吐司裡啊」。

早餐 Dcard

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