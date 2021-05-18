快訊

獨家專訪確診者母親：兒子發燒氣喘無人理 2天仍無法送醫

供電一早就黃燈！今若再停電 苦主恐為E、F組

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿伯騎車戴口罩沒戴安全帽 上萬網友笑：兩權相害取其輕

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情升溫，一位阿北騎機車，只記得戴口罩卻沒戴安全帽，令人擔心他的行車安全。圖擷自《路上觀察學院》
疫情升溫，一位阿北騎機車，只記得戴口罩卻沒戴安全帽，令人擔心他的行車安全。圖擷自《路上觀察學院》

台灣疫情升溫，雙北進入三級警戒，出門一定要戴口罩，否則開罰。一位網友分享一張路上阿伯騎車的照片，阿伯也是口罩戴好戴滿，完全遵守防疫規定，但仔細一看，似乎哪裡怪怪的。

一位網友在《路上觀察學院》PO照寫道「不戴口罩罰得比較多錢…？」，照片是一位阿伯騎機車，目前台灣疫情嚴峻，阿伯車騎機車都落實戴口罩的規定。但仔細一看，才看出哪裡怪怪的，原來阿伯只記得戴口罩，卻沒有戴安全帽。

貼文一出笑翻上萬人，留言原來「疫情嚴重到我過了3秒，才發現他沒戴的是安全帽」、「我也是，我頓了一下才發現他沒戴安全帽」、「我還沒發現！」

許多人留言大讚阿伯是「防疫優先」、「觀念不錯！口罩比安全帽重要」、「阿北有愛，只記得害己不害人」、「不怕破頭，只怕破口」、「也算是一個犧牲小我，完成大我大我的概念」、「值得尊敬」。

目前台北防疫警戒升為三級，出門不戴口罩，可開罰3000元至15000元，有網友笑言，騎車的阿北戴口罩不戴安全帽，以「錢的角度來看邏輯正確」、「不戴安全帽罰500元，不戴口罩罰15000元」、「500vs3000」、「兩權相害取其輕」。

口罩

延伸閱讀

精準預測疫情爆發！ 楊志良再次預言趨緩時間點及關鍵

歷年最悲慘高三！ 「生於SARS畢業於COVID」曝6慘況自嘲

台北管太嚴 八大行業轉戰中南部做私的？對話曝光嚇壞台中人

居家上班奇葩事？網哭：5分鐘內要回訊息、一天寫四次工作報告

相關新聞

疫情掀全民「搶泡麵之亂」 網友歪樓：順便看誰賣最差

「我還以為是蝗蟲過境咧！」台灣新冠肺炎本土病例12日暴增16例，不少人擔憂「第三級疫情警戒」來臨，紛紛超前部署搶買食物，有女網友直擊量販店狀況，不少泡麵被搶購一空，讓她相當傻眼。其他網友笑稱「即將成立國家泡麵隊」，但也有「過來人」表示，「去年囤的都過期了」、「最近正在消耗去年傻傻備著的泡麵」，顯然大家不必太過恐慌。

媽媽自爆去過「阿公店」！家人驚兼差憂染疫 真相讓人噴笑

台灣新冠肺炎疫情升溫，國內12日新增16例本土病例，其中2起為萬華俗稱「阿公店」的員工確診，引起附近相關店家恐慌。日前有網友表示，自己的母親在LINE群組自爆二周前曾前往「該處」，不過再追問之下，此「阿公店」非彼「阿公店」，讓他呼超天兵。

阿伯騎車戴口罩沒戴安全帽 上萬網友笑：兩權相害取其輕

台灣疫情升溫，雙北進入三級警戒，出門一定要戴口罩，否則開罰。一位網友分享一張路上阿伯騎車的照片，阿伯也是口罩戴好戴滿，完全遵守防疫規定，但仔細一看，似乎哪裡怪怪的。

螢火蟲群聚神社成「光之河川」 攝影師驚呼：從沒見過這麼多數量

隨著季節逐漸轉熱，有些地區也開始出現夏天的螢火蟲。最近就有日本網友，拍下了大批螢火蟲聚集的美景，驚人照片引起網友們的熱烈回應。

本土確診數飆升 在韓部落客勸「放棄人生兩週」：換更長舒適

近日台灣新冠肺炎確診數逐漸增加，今（17）日再新增333例本土病例，使許多民眾開始在大賣場上搶購生活用品。對此，長期居住在南韓的台灣部落客「台灣妞韓國媳」得知台灣目前的疫情狀況，也藉此在自身的粉絲專頁上呼籲，要台灣人「放棄你們的人生」，引發許多網友討論。

全台目前最安全的地方在哪？ 網一面倒：兩件事做到就安全

台灣本土疫情逐漸升溫，今（17）日的確診數更飆到333例，因應疫情嚴峻，雙北之前已提升為三級防疫警戒，如今再加上高中以下的學校停班停課措施，對此，就有網友好奇發問「現在全台灣哪裡最安全？」而引發鄉民熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。