阿伯騎車戴口罩沒戴安全帽 上萬網友笑：兩權相害取其輕

台灣疫情升溫，雙北進入三級警戒，出門一定要戴口罩，否則開罰。一位網友分享一張路上阿伯騎車的照片，阿伯也是口罩戴好戴滿，完全遵守防疫規定，但仔細一看，似乎哪裡怪怪的。

一位網友在《路上觀察學院》PO照寫道「不戴口罩罰得比較多錢…？」，照片是一位阿伯騎機車，目前台灣疫情嚴峻，阿伯車騎機車都落實戴口罩的規定。但仔細一看，才看出哪裡怪怪的，原來阿伯只記得戴口罩，卻沒有戴安全帽。

貼文一出笑翻上萬人，留言原來「疫情嚴重到我過了3秒，才發現他沒戴的是安全帽」、「我也是，我頓了一下才發現他沒戴安全帽」、「我還沒發現！」

許多人留言大讚阿伯是「防疫優先」、「觀念不錯！口罩比安全帽重要」、「阿北有愛，只記得害己不害人」、「不怕破頭，只怕破口」、「也算是一個犧牲小我，完成大我大我的概念」、「值得尊敬」。

目前台北防疫警戒升為三級，出門不戴口罩，可開罰3000元至15000元，有網友笑言，騎車的阿北戴口罩不戴安全帽，以「錢的角度來看邏輯正確」、「不戴安全帽罰500元，不戴口罩罰15000元」、「500vs3000」、「兩權相害取其輕」。