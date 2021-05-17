全台目前最安全的地方在哪？ 網一面倒：兩件事做到就安全

台灣本土疫情逐漸升溫，今（17）日的確診數更飆到333例，因應疫情嚴峻，雙北之前已提升為三級防疫警戒，如今再加上高中以下的學校停班停課措施，對此，就有網友好奇發問「現在全台灣哪裡最安全？」而引發鄉民熱議。

原PO在PTT的八卦板上以「 現在全台灣哪裡最安全？」為題發問，表示自己非常害怕疫情，近日疫情暴增的情況，就讓他焦慮詢問該怎麼辦，想詢問網友全台灣現在最安全的地方到底是哪裡。

此文一出，便有許多網友討論地點，且不外乎都是離島以及花東地區，「綠島」、「應該是花東，結果等等一堆人跑去花東」、「越沒人的地方越安全，但是待的下去嗎？」、「比起綠島澎湖金門馬祖，我相信蘭嶼比較安全」、「南投啊，與世隔絕」、「目前看起來是雙北以南，最安全」。

但還是有大多數網友認為，在防疫期間堅守「少移動、待在家」就很安全了，「家裡啊別亂跑了」、「當然是自己的房間最安全，因為都沒出過門」、「你家最安全，兩個星期就待在你家，非必要別外出」、「沒症狀就待在家，別去搶糧造成群聚」、「現在先別出門絕對最安全」、「你房間」。