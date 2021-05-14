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吃迴轉壽司遇停電 結帳時店員一句話讓她直呼「賺到了」
全台昨日大規模停電，主要原因是高雄興達電廠發生跳機所造成，許多民眾對於突如其來的狀況措手不及，路口的號誌燈停擺、還有人受困電梯，多數人都覺得很不方便，但也有人當時正在吃迴轉壽司，反而因為停電意外獲得小確幸。
據《Nownews》報導，有位女顧客昨天下午在連鎖迴轉壽司店用餐，停電後她決定不吃了要離開餐廳，沒想到店家表示因為停電無法結帳，因此可以不用付錢直接離開，費用由店家承擔，店員還不斷向客人致歉，讓她開心的直呼「真是賺到了！但我只吃了八盤」。
不過多數人並沒有這麼幸運，這起全台大停電造成許多民眾的不便，尤其遇到最近天氣炎熱，一些限水地區變成沒水沒電，民怨四起。電力到晚上8點恢復供電，但這段期間剛好遇到下班下課尖峰時期，路口號誌燈不亮，讓交通警察只能站在路口不斷指揮疏導，商家無法做生意，民眾也只能摸黑炒菜、吃飯，用手機當手電筒照明。
昨天這起大規模停電，也讓台電分區輪流限電，全台有400萬戶約5小時處於限電狀態。經濟部表示，主要是用電高於預期、3部機組正在歲修、綠能估算誤差、水力機組無法支援等4個最壞狀況疊在一起，讓他們應付不來。
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