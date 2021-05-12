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50萬創業投資哪一行好？過來人力推「這1行」：還能收徒弟　

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友詢問想拿50萬創業可以做些什麼，釣出不少前輩跳出來分享過來人經驗。 示意圖／Ingimage
一名網友詢問想拿50萬創業可以做些什麼，釣出不少前輩跳出來分享過來人經驗。 示意圖／Ingimage

在這個「萬物齊漲，就是薪水不漲」的時代，不少上班族嘆辛苦工作存不到錢之餘，也萌生自行創業的念頭。一名網友望著手頭上僅有的50萬積蓄，表示自己既沒有餐飲經驗，也沒任何服務業經驗，因此想詢問這筆錢可以做些什麼，釣出不少前輩跳出來分享過來人經驗。

原PO在臉書社團「匿名公社」PO文詢問「請問50萬自己創業可以做些什麼」，表明自己只當過美髮店學徒和收銀員，沒有任何服務業方面的經驗，因此希望網友們能夠推薦創業方向。貼文曝光後，獲得廣大網友的熱情回應。

其中，多數網友認為50萬太少了，奉勸原PO先把錢留著，好好充實自己習得一技之長再打算。有人表示「50就別亂創業了吧」、「沒經驗建議先把自己的實力提升，想好自己喜歡做什麼，學好再創業」、「沒有一種創業是沒經驗沒專精的，就連直銷、詐騙集團、夜市擺攤都要練習口才唬爛」。

此外，有網友指出除了創業這個想法，也可以考慮先做一些能夠增加額外收入的事情，「放股市比較好」、「學習投資理財相關知識，然後繼續打卡上班」、「50萬拿來投資自己」。

眾多討論聲中，幾位前輩跳出來推薦「百元剪髮」這一行，「我鄰居完全白紙，去公司受訓7天就出去開店了，現在還收徒弟耶」、「開美髮店然後請設計師，你繼續當學徒啊」、「租個小店面做百元剪髮啊！2坪差不多了，合租也行」。有人分享自身慘痛經驗，告訴原PO「如果要開店創業，50萬元就跟丟水裡面一樣，只能聽個聲響。除非招股一股50萬，起碼找五個人或是募集300萬以上才有點可行性」。

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