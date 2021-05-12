白飯拌醬霸主是誰？老饕狂推「這1款」：保證絕頂升天

白飯是國人每天必吃的主食之一，然而現代人飲食選擇多元化，有些人會嫌白米飯淡而無味，因此添加一些調味料配著吃。日前有網友詢問「有沒有很下飯的拌醬，可以讓白飯變得好吃」，釣出許多老饕分享自己心中的拌醬霸主。

原PO在PTT看板WomenTalk以「有沒有什麼很下飯的拌醬」為題，表示自己正在尋找可以讓白飯提味，加了會變香、變微辣的拌醬，希望眾網友能大力推薦。原PO補充，自己只聽過「老乾媽」這一品牌，卻不知滋味如何，貼文一出隨即引發眾多網友回應。

不少人分享自己喜愛的配飯醬料，「海苔醬」、「麻婆豆腐罐頭」、「泰式口味的『扒扒飯』」、「XO干貝醬」、「牛頭牌沙茶醬」、「豆腐乳」、「台中人只推東泉」。也有人建議可利用日常生活中隨處可買的食材靈活變化，「泡菜就夠了」、「七分熟的雞蛋」、「自己炒的肉燥」。

不過有內行人跳出來大讚原PO點名的油辣椒品牌「老乾媽」，表示「老乾媽我怕辣的人吃覺得不錯，真的香」、「老乾媽的香辣脆油辣椒好吃」。網友分享料理撇步，覺得「老乾媽」加白醋很開胃下飯，「老乾媽雞汁口味，不誇張吃什麼都加，再加白醋，一吃絕頂升天」。